Названы самые вредные способы приготовления яиц

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Диетологи из США перечислили самые вредные способы приготовления яиц.Так, яичницу не следует жарить на сливочном масле, отмечает диетолог Катерина Басбаум:«Яйца по своей природе богаты белком и содержат мало насыщенных жиров... Но стоит добавить сливочное масло, и содержание насыщенных жиров подскакивает. А этого совершенно не хотелось бы, поскольку избыток насыщенных жиров тесно связан с болезнями сердца».К тому же приводит использование кокосового масла, жира бекона или приготовление яиц в кассероле.Кроме того, рекомендуется избегать слишком высоких температур при жарке яиц на растительном масле. Об этом говорит диетолог Ребекка Вашута:«Приготовление при высокой температуре вызывает окисление масла, — утверждает она. — Это может вызывать воспалительные процессы в организме».Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее раскрыл худший способ есть яйца. Если жарить яйца с колбасой или красным мясом, то продукт становится вредным. Согласно исследованиям, употребление яиц с жареным красным мясом в размере 50 граммов в сутки увеличивает риск появления различных заболеваний, в том числе, и онкологии.