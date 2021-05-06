Как избавиться от сезонной аллергии

Аллергия может испортить радость от теплых месяцев.Весеннее цветение деревьев, тополиный пух, летние травы, амброзия. Те, кто страдает поллинозом в лучшем случае стараются на время уехать подальше от аллергенов в худшем – запасаются антигистаминами и другими препаратами, снимающими симптомы. Но есть лечение, пройдя которое можно забыть об аллергии.Основные периоды поллиноза:Апрель-май. Цветение деревьев. Чаще всего аутоиммунную реакцию вызывает пыльца березы, а также вяза, вербы, дуба, клена, ольхи, ясеня и прочих деревьев и кустарниковМай-август. В этот период цветут травы и злаки – пырей, мятлик, рожь, кукуруза, гречиха, подорожник. Иногда поллиноз вызывает пыльца цветущих летом хвойных деревьев и липы.Август-октябрь. Цветут сорняки. В воздухе летает пыльца амброзии, полыни, лебеды, доставляя аллергикам множество неприятностей.СимптомыВ легкой форме поллиноз можно спутать с простудой. Покраснение глаз, насморк, кашель, одышка. Однако эти симптомы проявляются ежегодно в одно и то же время. Если не контролировать заболевание, то могут начаться приступы удушья, и сезонная аллергия постепенно перейдёт в бронхиальную астму.Важно отметить, что у больных поллинозом существует непереносимость определенных продуктов. Аллергологи называют это орально-перекрестный синдром. Иногда поллиноз начинается не с риноконьюктивита, а с непереносимости, например, фруктов. Реакцию могут дать яблоки, черешня, орехи или даже сырая морковь. Многие пациенты воспринимают это как пищевую аллергию, на самом деле во всем этом повинна аллергия на пыльцу березы. При аллергии на травы может возникнуть непереносимость хлеба, некоторых каш, пива, кваса. Это происходит потому, что эти продукты имеют схожее с пыльцой антигенное строение. Поэтому грамотный аллерголог при поллинозе даст также рекомендации и по диете.Группы риска и профилактикаСклонность к аллергическим заболеваниям передается по наследству. При этом неизвестно на какой именно аллерген среагирует организм. Если у мамы была реакция на собачью шерсть, то у ребенка вполне может быть поллиноз. Когда один родитель аллергик, то вероятность рождения ребенка с аллергическим заболеванием 50%, если оба родителя страдают от аллергии, то риск возрастает до 75%. Такому ребенку изначально не рекомендуется находиться в среде с повышенными аллергенами. Так же запустить аутоиммунную реакцию в раннем возрасте могут частые вирусные заболевания.Людям с генетической склонностью к аллергиям помимо соблюдения гипоаллергенного быта рекомендуется не злоупотреблять фитопрепаратами, отказаться от курения, проживать на экологически чистых территориях, избегать стрессов, соблюдать режим сна и питания.ДиагностикаКак правило, врач легко может заподозрить поллиноз, связав симптоматику с сезонным цветением, а также наличием аллергии у родственников пациента. Подтверждается диагноз с помощью аллергопроб. Это лабораторное исследование крови, целью которого является установление точного списка аллергенов.ЛечениеЕсли пациент обратился к врачу в период обострения заболевания, то специалист рекомендует препараты антигистаминного и симптоматического действия. Полезно также промывать слизистые солевым раствором для удаления пыльцы. Сосудосуживающие и гормональные препараты применяются для снятия отечности. Назначаются капли для глаз, лекарства от головной боли, диета.Однако, если подходить к лечению поллиноза системно, то стоит прибегнуть к аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Но начинать ее нужно не менее чем за 4 месяца до предполагаемого цветения растения-аллергена. Что же из себя представляет АСИТ?Это единственный метод лечения аллергических болезней, который воздействует на все патогенетические звенья аллергического процесса. Ему более ста лет, и он отлично изучен. Метод заключается во введении в организм всё возрастающих доз аллергена в течении продолжительного времени. Способ введения врач определяет индивидуально. Иногда аллерген вводят подкожно, детям часто назначают капельки подъязычно. Манипуляции происходят под контролем врача. Активное лечение проводится несколько месяцев. После, в течение трех лет, пациент получает антиген ежемесячно. Официальный прогноз такого лечения – это ремиссия на 8-10 лет, но часто пациент забывает об аллергии навсегда.Противопоказания к АСИТОнкологические заболеванияПриобретенный иммунодефицитПсихические заболеванияОбострения хронических заболеваний, острые заболеванияВо время беременности можно продолжить иммунотерапию, если пациентка находится на поддерживающей дозе, но начинать АСИТ в период беременности не рекомендуется.