Нарколог заявил о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

Употребление спиртного недопустимо для переболевших коронавирусом, потому как на вирусную интоксикацию накладывается еще и алкогольная. Об этом сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн."Категорически нельзя. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", — сказал Брюн, отвечая на вопрос, допустимо ли переболевшим ковидом употреблять алкоголь.Кроме того, нарколог напомнил, что употребление спиртного вредно и для здорового человека. И на открытом воздухе, и в помещении."Те, кто уезжают на дачи заниматься каким-то делом, надеются, что алкоголизация будет минимальная, но радость от встречи с природой иногда сопровождается злоупотреблением алкоголем. Я против излияния и в домах, в квартирах — там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам. Все это может закончится катастрофическими последствиями для здоровья", — объяснил он.