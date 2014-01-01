Нужно ли надевать маску в собственном автомобиле?

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Не знаю, как у вас, а в нашем городе частенько можно увидеть водителей автомобилей с медицинскими масками на лицах. Впрочем, это неудивительно: в мире бушует пандемия коронавирусной инфекции. Однако нередко в салонах машин нет ни одного пассажира, только водители. Кто же эти люди? Зачем они носят маски, находясь в автомобиле в полном одиночестве? И надо ли нам следовать их примеру?Для начала давайте разберемся, для чего необходимы медицинские маски, кого и от чего они защищают, и как их правильно носить. Большинство медиков считают маски одним из самых важных средств индивидуальной защиты. Недаром в период известной эпидемии испанки марлевые маски многие носили даже на улицах. В первую очередь маска предотвращает попадание выделений больного в окружающую среду. Эти выделения, содержащие вирусы, образуются при кашле, чихании, разговоре. Так что медицинскую маску прежде всего рекомендуют надевать уже заболевшим людям для того, чтобы они не заразили других. Именно поэтому врачи и медсестры всегда надевают маски во время хирургических операций: пациент в тот момент вряд ли представляет для них опасность.Однако эффект, которого все ожидают от масок, достигается лишь при соблюдении определенных условий. Чем бы ни был болен человек, будь то грипп или коронавирус, специалисты советуют надевать и даже снимать медицинскую маску исключительно за лямочки или завязки. В противном случае все усилия пойдут насмарку. Мало того, маску нужно менять не реже, чем через каждые 2-3 часа. Ставшие влажными от дыхания маски являются настоящими рассадниками инфекции: они, как магниты, притягивают болезнетворные микроорганизмы. Во время ношения маску ни в коем случае нельзя трогать и тем более спускать на подбородок. Так от нее не будет никакого толку. Использованную маску необходимо тут же утилизировать. Желательно при этом упаковать маску в пакет для того, чтобы микробы, оставшиеся на ее поверхности, не атаковали других людей.Наверняка все уже знают перечисленные выше правила ношения медицинских масок наизусть. Однако мы вовсе не зря о них еще раз напомнили. Дело в том, что именно данные правила помогут нам ответить на вопрос о том, кто же эти водители, которые сидят за рулем автомобилей в медицинских масках, когда в салоне нет кроме них ни души. В подавляющем большинстве случаев тот, кто сидит за рулем машины в маске – это работник такси. Им, как и всем сотрудникам общественного транспорта во многих странах, рекомендовано носить медицинские маски в период пандемии коронавирусной инфекции. Также это могут быть работники различных организаций, например, личные водители руководителей или курьеры. Так как трогать маску руками нельзя, иначе она утратит свои защитные функции, представители подобных профессий предпочитают не снимать ее вовсе в течение 2-3 положенных часов.Впрочем, бывает, что за рулем машины оказывается человек в маске, который не находится на работе. Нередко люди просто забывают снять маски после, скажем, посещения магазина. И это неудивительно: за год некоторые уже так привыкли к средствам индивидуальной защиты, что порой не замечают их наличия на своем лице. Иного объяснения нахождения в собственном автомобиле да еще и в гордом одиночестве найти, казалось бы, невозможно. Но специалисты называют несколько ситуаций, в которых ношение маски в машине не только оправдано, но и даже необходимо. Так, медики советуют пользоваться масками тогда, когда вы едете куда-то с тем, кто с вами не проживает. С домашними мы обмениваемся выделениями ежесекундно, поэтому наши микробы уже хорошо друг с другом «знакомы». А вот тот, кто не является членом нашей семьи, может «принести» и что-то новенькое. Сохранять же безопасное расстояние в салоне автомобиля по понятным причинам не представляется возможным.Также эксперты рекомендуют надевать чистую маску всякий раз, когда вы опускаете стекло автомобиля для того, чтобы с кем-то пообщаться. Не стоит снимать маску и в том случае, когда вы планируете сделать во время поездки несколько остановок. Скажем, вы решили заехать в пару-тройку магазинов, а потом еще посетить банк. Надевать маску перед входом в магазин или банк, а после каждый раз снимать ее – одна морока. К тому же вам придется постоянно менять маски, которые вы потрогаете руками. Так что лучше и удобнее надеть медицинскую маску перед отъездом, не притрагиваться к ней, пока вы занимаете своими делами, а спустя 2-3 часа утилизировать ее по правилам, перечисленным выше.Конечно, находясь в медицинской маске в салоне автомобиля, следует соблюдать предельную осторожность. Например, я уже перенесла воспаление легких, поэтому дышать в маске мне тяжело. Поэтому необходимо внимательно следить за своим самочувствием. Кроме того, следует объективно оценить, не закрывает ли маска, которая должна быть надета по всем правилам (то есть закрывать не только рот, но и нос), обзор. В противном случае маска может помешать вождению, что в свою очередь с большой долей вероятности приведет к неприятным последствиям.