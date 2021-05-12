Вегетарианцы против мясоедов: за и против

Вегетарианское питание приобретает большую популярность в последнее время, но любители пищи животного происхождения не сдаются. У тех и других есть существенные аргументы в свою пользу, и вот несколько основных.Более здоровые маркеры болезней. В этом году на Европейском конгрессе по борьбе с ожирением были представлены данные исследования, которое показало, что у вегетарианцев более здоровый профиль биомаркеров болезней, чем у любителей пищи животного происхождения. В наблюдениях приняли участие 166 000 человек, а проводили его ученые из Университета Глазго. В частности, у вегетарианцев были более здоровые показатели биомаркеров, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, костей и суставов, почек, опухолями и диабетом.Крепкая психика. А вот аргумент в пользу употребления мяса. Опубликованное в прошлом году исследование показало, что любители мясных продуктов имеет более крепкое психическое здоровье. А вегетарианцы подвержены большему риску депрессий, беспокойств и даже самоповреждений, как установили ученые из Университета Южной Индианы.Стройность и открытость. В 2020 году Институт когнитивных исследований человеческого мозга имени Макса Планка в Германии доказал, что вегетарианцы, как правило, более стройны и реже бывают экстравертированы, по сравнению с мясоедами. Это однозначный плюс в пользу растительного питания.Риск ожирения. Употребление слишком большого количества мяса, особенно красного, а также переработанного, связано с повышенным риском ожирения, и как следствие, сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа, некоторых опухолей и преждевременной смерти. Но в средиземноморской диете, которая является самой полезной для здоровья, всё-таки есть продукты животного происхождения, например, рыба и креветки.Что же выбрать? Совсем не обязательно есть только фрукты и овощи, навсегда отказавшись от мяса. Вегетарианцами можно становиться на один-два дня в неделю, употребляя обеды или ужины без мяса. А если вы всё-таки не можете жить без мясных продуктов, то выбирайте нежирную нарезку и старайтесь контролировать размер порций.