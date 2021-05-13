Потерю запахов впервые связали с пневмонией

Ученые из Университета Мичигана доказали, что с ухудшением обоняния у пожилых людей увеличивается и риск воспаления легких. Человечеству уже известно, что потеря запаха является одним из классических симптомов COVID-19.Исследователи из США выяснили, что плохое обоняние увеличивает риск развития пневмонии у пожилых людей. Результаты этого исследования публикует журнал Lancet Healthy Longevity. Эти выводы особенно важны, если учесть, что одним из классических симптомов COVID-19 теперь считается потеря запахов или аносмия.Авторы исследования подчеркивают, что около 25% людей старше 65 лет жалуются на нарушения обоняния. В отличие от проблем со зрением или слухом этим сенсорным дефицитом врачи пренебрегают. Так, свыше 65% жертв нарушенного обоняния даже не знают об имеющихся проблемах или не занимаются их решением. И вот теперь выявлена связь между нарушением обоняния и повышенным риском госпитализации с пневмонией. Это удалось сделать в ходе анализа данных о здоровье 2 494 людей в возрасте от 71 до 82 лет из Пенсильвании.За этими людьми наблюдали в течение 13 лет. Участники проходили через небольшой тест на определение запахов, включая ароматы лимона и бензина. Это специальный диагностический инструмент, позволяющий определять интенсивность обоняния. Было установлено, что люди, продемонстрировавшие наихудшие результаты теста, впоследствии гораздо чаще попадали в больницы с пневмонией.