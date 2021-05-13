Печень определяет предрасположенность к ожирению и болезням сердца

Ученые из Великобритании, представляющие Имперский колледж Лондона и Лондонский Университет Брунеля, установили, что печень определяет предрасположенность к развитию ожирения и болезней сердечно-сосудистой системы.Авторы нового масштабного исследования проанализировали данные 700 с лишним тысяч европейцев, и выяснили, что болезни сердца заметно чаще встречаются среди людей, которые имеют генетические особенности, связанные с контролем метаболизма жира и глюкозы. В анализе учитывались 517 локусов, которые относятся к ферментам печени.Исследователи сконцентрировались на изучении печеночных ферментов, которые важны для основной функциональности органа. Были определены гены, от которых зависит функция "фильтра" печени."Анализ показал, что эти генетические последовательности связаны с ожирением, распределением жировой ткани и процентным содержанием жира в печени. Есть корреляция между "опасными" генами печени и развитием ишемической болезни сердца. Это значит, что печень может задавать предрасположенность к болезням сердца и ожирению", — говорят британские ученые, сделавшие важное для медицины открытие. Исследование может привести к улучшению существующих и разработке новых терапевтических методик.