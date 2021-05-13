Большие дозы антибиотиков оздоровляют бактерии

Более высокие дозировки антибиотиков делают бактерии здоровее. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Европы.Антибиотикорезистентность названа Организацией Объединённых Наций одной из величайших угроз для всего мирового сообщества. К 2050 году резистентные к лекарствам бактерии будут убивать по 10 млн человек ежегодно, если ситуация не изменится. А для того, чтобы она изменилась, необходимо, чтобы люди перестали бесконтрольно использовать эти препараты, ну а ученые работали бы над более мощными лекарствами и лучше понимали особенности функционирования коварных бактерий. Последнее удалось сделать группе исследователей из Европы.Они установили, что хотя лекарства ослабляли резистентность, они делали бактерии более приспособленными. Ранее ученые доказывали, что антибиотики укрепляют микроорганизмы, но в ходе этих наблюдений не изучалось, как эти высокие дозировки влияют на общее состояние бактерий. Этот пробел был восполнен в ходе нового исследования учеными, наблюдавшими за реакцией кишечной палочки на концентрации трех распространённых антибиотиков.Было установлено, что повышенные дозы этих лекарств не только замедляли развитие резистентности у бактерий, но и приводили к рождению микроорганизмов с более высокой общей приспособленностью, то есть с повышенной скоростью размножения. А этот показатель пригодности свидетельствует о здоровье бактерий. Здоровые микроорганизмы с большей вероятностью становятся доминирующими и захватывают микробную популяцию.