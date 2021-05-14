Диетологи неоднозначно смотрят на диеты со сниженной калорийностью

Университет Восточной Англии исследовал долговременный эффект, производимый ограниченным режимом питания на далеких потомков. В центре внимания оказалось интервальное голодание. Его влияние анализировали на примере червя Caenorhabditis elegans и трех поколений его потомков.Всего было изучено более 2500 особей C.Elegans. Представителей первого поколения червей либо держали на диете с урезанной калорийностью, либо не ограничивали в пище. Далее потомков этих особей тоже либо сажали на диету, либо давали пищу в неограниченном количестве. Исследователи проанализировали, какой эффект производят различные сценарии питания предков на способность к размножению и продолжительность жизни последующих поколений.Оказалось, временное голодание полезно, правда, не для всех. Так, у особей, которых держали на низкокалорийной диете, увеличилась продолжительность жизни и усилились репродуктивные способности. Но последствия голодания "дедушек" и "прадедушек" были негативными, даже если потомки не имели ограничений в питании. У потомков ("внуков" и "правнуков") сократилась продолжительность жизни, а здоровье - ухудшилось.