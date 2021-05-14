Итальянские ученые выяснили, что ранний подъем снижает риск опасных заболеваний

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Итальянские специалисты выяснили, что те, кто рано встает, менее подвержен риску возникновения таких опасных состояний организма, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Результаты их исследований были представлены на последнем заседании Европейского конгресса по ожирению.Эксперты из Неаполитанского университета имени Федерико II проанализировали 172 человека среднего возраста с ожирением, изучив время, в которое они просыпаются утром и ложатся спать ночью. У всех участников был индекс массы тела 32, что соответствует ожирению I степени.Авторы исследования обнаружили, что у любителей ложиться спать далеко за полночь в 6 раз выше вероятность развития диабета II типа и в 4 раза выше вероятность появления сердечных заболеваний, чем у тех, кто рано ложится спать и рано встает.Перед учеными не стояло задачи выяснить, что именно приводит к повышенному риску. Однако, более ранние исследования показали, что у полуночников происходит сбой циркадных ритмов из-за нарушений процессов, которые контролируют стресс, пищеварение и иммунную систему.Целью исследования итальянцев было выяснить, влияет ли вечерний хронотип на риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением, помимо нарушений сна и других клинических характеристик.По результатам тестов оказалось, что лишь 30% добровольцев с утренним хронотипом страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, в то время как среди участников исследования с вечерним хронотипом таких оказалось 54,5%. Что касается диабета II типа, то 9% добровольцев с утренним хронотипом имели это заболевание, а вот среди волонтеров с вечерним типом их оказалось 36,4%.