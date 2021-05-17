Удивительные свойства спаржи для здоровья

Спаржа считается одним из наиболее здоровых овощей в мире, и её рекомендуют для профилактики целого ряда болезней. Она имеет множество полезных свойства, и вот некоторые из них.Спаржа содержит витамин А, защищающий глаза, кожу, иммунную систему, а также витамин С, укрепляющий капилляры и участвующий в образовании коллагена - строительного белка нашей кожи. Спаржа - отличный источник витамина К, используемого для формирования костей и свертывания крови. Этот овощ снижает риск диабета. В спарже имеется фолиевая кислота – важный компонент для образования клеток крови и особенно во время беременности, поскольку она необходимо для развития плода. Большинство взрослых людей получают рекомендованную дозировку фолиевой кислоты в сутки от 150 г спаржи.Этот овощ облегчает некоторые симптомы похмелья из-за содержания клетчатки и флавоноидов. Спаржа уменьшает повреждения печени при регулярном употреблении алкоголя. Приготовленная спаржа полезна при желудочно-кишечных заболеваниях вроде язвы, поскольку она помогает регулировать пищеварительную систему. Спаржу можно назвать пребиотиком, увеличивающим количество полезных бактерий в пищеварительной системе.Но самое замечательное заключается в том, что все эти полезные свойства спаржи не теряются при различных методах её приготовления. Овощ можно готовить на пару, жарить, бланшировать, варить и запекать. Во всех случаях вы получите крайне полезный для здоровья продукт питания.