Доктор Бисселл: добавки для похудения – это пустышка

На протяжении десятилетий люди искали простые средства против набора веса: от модных диет до детокс-чаев. Новое исследование показало, что многие травяные и диетические добавки, которые заявлены как помогающие в борьбе с лишним весом, на самом деле не работают.Исследователи из Сиднейского университета в Австралии представили первый за почти 20 лет глобальный обзор эффективности добавок для похудания. Ученые поделились своими выводами на Европейском конгрессе по ожирению и опубликовали их в International Journal of Obesity.В исследовании приняли участие более 10 000 человек с избыточным весом или ожирением. В конечном итоге исследователи обнаружили, что большая часть травяных и диетических добавок не приводит к клинически значимой потере веса.«Наша тщательная оценка доступных доказательств показывает, что рекомендовать эти добавки для похудения нельзя. Даже несмотря на то, что большинство кажутся безопасными для краткосрочного потребления, они не обеспечат клинически значимое снижение веса», - подчеркивает доктор, автор исследования Эрика Бисселл.