Эффективные желчегонные средства: 7 рецептов

Желчный пузырь — небольшого размера орган, находящийся чуть ниже печени, в котором хранится желчь, вещество, способствующее расщеплению жиров в процессе пищеварения.Заболевания, связанные с работой желчного пузыря, как правило, возникают, когда что-то блокирует поток желчи через протоки. Почти всегда это связано с наличием камней в желчном пузыре.Они формируются из веществ, которые накапливаются и затвердевают, что происходит из-за их неправильного переваривания или чрезмерного потребления.Очистить желчный пузырь от токсинов, излишков желчи, песка или камней можно с помощью натуральных средств. Но перед их применением необходима консультация врача.Рецепт 1Взять по 2 части листьев крапивы двудомной и плодов шиповника коричного, по 1 части корня синюхи голубой, травы володушки золотистой и горца птичьего (спорыша).Приготовление: сбор измельчить, перемешать. 3 ст. ложки смеси заварить в термосе 750 мл кипятка, настаивать 2–3 часа, процедить. Это количество настоя необходимо выпить за день в 3–4 приема. Пить за 20 минут до еды каждый день в течение 8 недель, затем следует сделать перерыв на 10 дней, повторить прием.Рецепт 2Взять 50 г плодов шиповника коричного, 20 г сухих листьев крапивы двудомной, по 10 г травы пижмы обыкновенной, хвоща полевого и горца птичьего (спорыша).Приготовление: 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, выдержать на водяной бане 15 минут и настаивать в течение 1 часа. Настой пьют теплым по половине стакана 3 раза в день до еды в течение 1 месяца, затем нужно сделать перерыв на 2 недели и повторить курс еще дважды.Рецепт 3Залить 1 ст. ложку измельченных листьев крапивы 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут. Принимать по половине стакана 1 раз в день в течение месяца.Рецепт 4Залить 4 ст. ложки измельченных листьев 0,5 л воды, кипятить 5 минут, процедить. В отваре развести 1 ст. ложку меда и пить в горячем виде по половине стакана 4 раза в день.Рецепт 5Ингредиенты: сухая крапива, шиповник, сухая морковь, листья смородины, брусники. Взять все по 1 ст. ложке. Залить кипятком, настоять в термосе. Пить вместо чая. Можно добавить мед. Очищает организм, сосуды, хорош такой чай для печени и почек.Рецепт 6Взять измельченные ягоды шиповника — 3 ст. ложки; толченую бруснику — 2 ст. ложки; сушеную крапиву — 3 ст. ложки.Компоненты поместить в большой заварочный чайник или другую стеклянную или фарфоровую емкость, залить 3 стаканами кипятка. Емкость накрыть крышкой, укутать и дать настояться в течение трех часов. Состав процедить и пить по стакану за полчаса до еды.Рецепт 7Для интенсивного изгнания песка применяют смесь: спорыш, кукурузные рыльца, доли стручков фасоли карликовой формы, травы грыжника гладкого, листьев крапивы и листа толокнянки — все берется поровну. Дневной прием - 15 г смеси на 200 мл кипятка. Настой выпить теплым, понемногу в течение дня.