Британский врач Симран Дио назвала наиболее опасную для здоровья выпивку

Алкоголь в сочетании с газом является одним из наиболее опасных для здоровья вариантов выпивки.Британский врач Симран Дио назвала в интервью изданию LADBible назвала наиболее разрушительные для здоровья виды выпивки. Таковыми прежде всего являются алкогольные напитки, которые быстро усваиваются организмом и способствуют тому, что в нем накапливается особенно высокая концентрация токсинов, образуемых при расщеплении алкоголя. Например, такими напитками являются игристые вина, джин-тоник. Говоря об этом, Симран Дио отметила, что«газированные напитки и коктейли могут вызвать наиболее быстрое и сильное опьянение, поскольку в них содержится газ, повышающий давление в желудке».Еще один вариант наиболее опасной для здоровья выпивки – это напитки, содержащие высокий процент алкоголя, добавила эксперт.Помимо того, Симран Дио советует не смешивать за один вечер разный алкоголь. Она подчеркнула, что«чередуя напитки разной крепости, человек легко может потерять контроль над количеством выпитого, опьянеть намного сильнее».