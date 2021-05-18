Находить в продуктах питания яды стало проще и дешевле

Сибирский федеральный университет (СФУ) вместе с Институтом биофизики СО РАН (ИБФ) представили метод, позволяющий довольно просто обнаружить в продуктах питания ядовитые вещества, пишет РИА "Новости". Речь идет о новой технологии "упаковки", многократно продлевающей срок годности ферментов-индикаторов и снижающей затраты на их хранение.Ферменты - это белки, действующие как катализаторы в живых организмах. Даже небольшой объем любых токсинов резко снижает активность ферментов. Именно это позволяет их использовать в качестве индикаторов для контроля загрязнения продуктов питания, воды, почвы, воздуха, говорят ученые. К примеру, реакция фермента бутирилхолинэстеразы с яблочным соком может показать, содержатся ли в соке ядовитые пестициды. Однако ферменты разрушаются из-за перепадов температуры или влажности, что повышает стоимость анализа. Проблему решили, поместив фермент в оболочку из крахмального или желатинового геля.Комментирует научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Елена Есимбекова: "Раствор природных полимеров уберегает фермент от потери нужных свойств. В такой "упаковке" хранить фермент можно не менее полутора лет, особенно не заботясь об условиях. Сейчас лабораторные ферменты "живут" в среднем от нескольких дней до нескольких месяцев. Наш метод не имеет аналогов по простоте и эффективности.Если продукт реакции фермента и анализируемого вещества приобретает в спектрофотометре ярко-желтый цвет, значит доля фосфорорганических пестицидов в пробе на допустимом уровне. Если же мы не видим желтого цвета, проба серьезно загрязнена. Аналогичным образом, варьируя ферменты, можно обнаруживать почти любые опасные примеси".