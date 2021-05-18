Ученые назвали самый опасный для зубов напиток

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Если хотите сохранить зубы крепкими и здоровыми, тогда исследователи из Швейцарии рекомендуют отказаться от чая каркаде. Оказалось, что этот вкусный напиток способен серьезно повредить зубную эмаль.Ученые протестировали около 100 напитков, продуктов и лекарственных средств, чтобы выяснить, какие из них могут навредить эмали и привести к кариесу. На первом месте оказался травяной напиток ярко-красного цвета. Далее были названы сладкие газированные напитки и крепкий алкоголь. Учёные провели эксперимент, во время которого исследовали более 1000 обычных и 300 молочных зубов, оставшихся в кабинетах дантистов. Эксперты погружали зубы на несколько минут в разные жидкости, а потом измеряли твердость их эмали. Оказалось, что навредить зубам способны напитки с высоким уровнем кислотности. С этой точки зрения самым безопасным оказалось красное вино, потому что в его составе есть вещества, которые нейтрализируют негативное действие кислоты, к примеру, полифенолы. Авторы эксперимента отметили, что чай каркаде на самом деле очень полезный для здоровья, но злоупотреблять им не стоит. Пить напиток нужно быстро и большими глотками, чтобы снизить время взаимодействия зубов с кислой средой. После этого желательно прополоскать рот обычной водой.