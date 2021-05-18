Названы способы профилактики варикоза и уменьшения его проявлений

Чаще всего страдают женщины.Варикозное расширение вен – достаточно распространенная проблема, от которой страдают и мужчины, и женщины. Но все-таки у дам данная патология встречается несколько чаще. Хорошей новостью является то, что есть способы предотвратить или снизить ее неприятные проявления.Варикозное расширение вен возникает, когда «сосудистые клапаны» перестают работать должным образом, и кровь начинает накапливаться вместо того, чтобы свободно курсировать по телу. В итоге вены удлиняются и расширяются. Со временем они опухают и приобретают синевато-пурпурный или красный цвет.Причины варикозного расширения вен достаточно разнообразны. Патология развивается из-за таких факторов, как возраст, семейный анамнез, беременность и избыточная масса тела.Конечно, полностью предотвратить образование варикозных вен, скорее всего, невозможно, но есть способы снижения вероятности их появления или ухудшения заболевания.Избегайте сидения или стояния в течение длительного времениПребывание в одном и том же положении в течение длительного времени затрудняет прохождение крови по венам в ногах, что приводит к увеличению давления на них. Со временем неподвижность может привести к скоплению внутренней жидкости в области лодыжек, ступней и икр, в результате чего появятся отеки и боль.Чтобы этого избежать, время от времени совершайте простые движения, которые позволят снизить давление в венах, улучшив кровообращение. Вы можете установить будильник как напоминание о необходимость сменить положение тела (хотя бы на каждые 30 минут) и регулярно сгибайте/разгибайте колени.При ходьбе и во время тренировки сгибайте ступниРегулярная физическая активность, включающая сгибание стоп, может улучшить перекачку крови в икроножные мышцы. Специалисты считают, что этот тип движения помогает активизировать периферическое кровообращение.С другой стороны, слишком интенсивные упражнения могут ухудшить протекание варикозного расширения вен. Если вам уже приходится сталкиваться с этой проблемой, сначала проконсультируйтесь с врачом о частоте, типе и интенсивности тренировок.Поднимайте ногиЕсли у вас есть такая возможность, делайте это три или четыре раза в день примерно по 15 минут. Такая поза поможет поддерживать кровообращение в активном состоянии. При варикозном расширении вен легкой или средней степени тяжести, поднятие ног уменьшит отек в пораженной области и облегчит другие проявления болезни.Носите компрессионные чулкиПо словам доктора Педро Нортона, компрессионные чулки (даже самые простые) могут значительно улучшить кровообращение, уменьшая скопление крови, которое вызывает варикозное расширение вен, отек и боль. Стоит отметить, что существуют модели разного типа и степенью давления. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем выбрать один из вариантов.Старайтесь поддерживать здоровый весКак уже упоминалось выше, провоцировать развитие варикозного расширения вен могут некоторые факторы, одним из которых является ожирение. Поэтому, приложите все силы к тому, чтобы поддерживать свой вес в пределах нормы. Это, помимо ряда других преимуществ, улучшит кровообращение и снизит давление в венах.Ешьте больше флавоноидовВ случае варикозного расширения вен рекомендуется придерживаться диеты, основанной на потреблении сложных углеводов, а также белка и полезных жиров. Старайтесь также включать в свой рацион продукты, богатые клетчаткой и калием, и избегайте пищи с высоким содержанием соли, так как она может удерживать воду в организме.Также рекомендуется употреблять достаточное количество пищи с флавоноидами, веществами, которые помогают улучшить кровоток, снизить давление и расслабить кровеносные сосуды. Среди продуктов, богатых этими веществами, стоит особо отметить: лук, чеснок, болгарский перец, шпинат, брокколи, какао, виноград, цитрусовые, чернику, клубнику, вишни и яблоки.Избегайте принимать очень горячие ванны и посещать саунуТепло оказывает негативное влияние на течение заболевания, так как способствует расширению сосудов. В этом смысле лучше принимать ванну с прохладной водой, которая помогает их сузить. Это может уменьшить отек и чувство тяжести, а также устранить общий дискомфорт и судороги в ногах.Не носите слишком узкие брюки и обувь на высоком каблукеСлишком узкие брюки могут оказывать сильное давление на ноги, ограничивая тем самым кровоток. Поэтому, если у вас варикозное расширение вен, постарайтесь носить удобную одежду, свободную в талии, бедрах и икрах, особенно если вам нужно стоять весь день.Точно так же необходимо избегать ношения обуви на высоких каблуках. Она ограничивает диапазон движений ног при ходьбе, сохраняя мышцы икр в постоянном напряжении. В результате это не позволяет крови свободно течь по венам, что в конечном итоге может привести к ее скоплению в сосудах.Не допускайте обезвоживанияЕсли ваше тело достаточно гидратировано, кровь не загустевает. Это, в свою очередь, снижает вероятность свертывания и образования тромбов.