Названы способы профилактики варикоза и уменьшения его проявлений
Варикозное расширение вен – достаточно распространенная проблема, от которой страдают и мужчины, и женщины. Но все-таки у дам данная патология встречается несколько чаще. Хорошей новостью является то, что есть способы предотвратить или снизить ее неприятные проявления.
Варикозное расширение вен возникает, когда «сосудистые клапаны» перестают работать должным образом, и кровь начинает накапливаться вместо того, чтобы свободно курсировать по телу. В итоге вены удлиняются и расширяются. Со временем они опухают и приобретают синевато-пурпурный или красный цвет.
Причины варикозного расширения вен достаточно разнообразны. Патология развивается из-за таких факторов, как возраст, семейный анамнез, беременность и избыточная масса тела.
Конечно, полностью предотвратить образование варикозных вен, скорее всего, невозможно, но есть способы снижения вероятности их появления или ухудшения заболевания.
Избегайте сидения или стояния в течение длительного времени
Пребывание в одном и том же положении в течение длительного времени затрудняет прохождение крови по венам в ногах, что приводит к увеличению давления на них. Со временем неподвижность может привести к скоплению внутренней жидкости в области лодыжек, ступней и икр, в результате чего появятся отеки и боль.
Чтобы этого избежать, время от времени совершайте простые движения, которые позволят снизить давление в венах, улучшив кровообращение. Вы можете установить будильник как напоминание о необходимость сменить положение тела (хотя бы на каждые 30 минут) и регулярно сгибайте/разгибайте колени.
При ходьбе и во время тренировки сгибайте ступни
Регулярная физическая активность, включающая сгибание стоп, может улучшить перекачку крови в икроножные мышцы. Специалисты считают, что этот тип движения помогает активизировать периферическое кровообращение.
С другой стороны, слишком интенсивные упражнения могут ухудшить протекание варикозного расширения вен. Если вам уже приходится сталкиваться с этой проблемой, сначала проконсультируйтесь с врачом о частоте, типе и интенсивности тренировок.
Поднимайте ноги
Если у вас есть такая возможность, делайте это три или четыре раза в день примерно по 15 минут. Такая поза поможет поддерживать кровообращение в активном состоянии. При варикозном расширении вен легкой или средней степени тяжести, поднятие ног уменьшит отек в пораженной области и облегчит другие проявления болезни.
Носите компрессионные чулки
По словам доктора Педро Нортона, компрессионные чулки (даже самые простые) могут значительно улучшить кровообращение, уменьшая скопление крови, которое вызывает варикозное расширение вен, отек и боль. Стоит отметить, что существуют модели разного типа и степенью давления. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем выбрать один из вариантов.
Старайтесь поддерживать здоровый вес
Как уже упоминалось выше, провоцировать развитие варикозного расширения вен могут некоторые факторы, одним из которых является ожирение. Поэтому, приложите все силы к тому, чтобы поддерживать свой вес в пределах нормы. Это, помимо ряда других преимуществ, улучшит кровообращение и снизит давление в венах.
Ешьте больше флавоноидов
В случае варикозного расширения вен рекомендуется придерживаться диеты, основанной на потреблении сложных углеводов, а также белка и полезных жиров. Старайтесь также включать в свой рацион продукты, богатые клетчаткой и калием, и избегайте пищи с высоким содержанием соли, так как она может удерживать воду в организме.
Также рекомендуется употреблять достаточное количество пищи с флавоноидами, веществами, которые помогают улучшить кровоток, снизить давление и расслабить кровеносные сосуды. Среди продуктов, богатых этими веществами, стоит особо отметить: лук, чеснок, болгарский перец, шпинат, брокколи, какао, виноград, цитрусовые, чернику, клубнику, вишни и яблоки.
Избегайте принимать очень горячие ванны и посещать сауну
Тепло оказывает негативное влияние на течение заболевания, так как способствует расширению сосудов. В этом смысле лучше принимать ванну с прохладной водой, которая помогает их сузить. Это может уменьшить отек и чувство тяжести, а также устранить общий дискомфорт и судороги в ногах.
Не носите слишком узкие брюки и обувь на высоком каблуке
Слишком узкие брюки могут оказывать сильное давление на ноги, ограничивая тем самым кровоток. Поэтому, если у вас варикозное расширение вен, постарайтесь носить удобную одежду, свободную в талии, бедрах и икрах, особенно если вам нужно стоять весь день.
Точно так же необходимо избегать ношения обуви на высоких каблуках. Она ограничивает диапазон движений ног при ходьбе, сохраняя мышцы икр в постоянном напряжении. В результате это не позволяет крови свободно течь по венам, что в конечном итоге может привести к ее скоплению в сосудах.
Не допускайте обезвоживания
Если ваше тело достаточно гидратировано, кровь не загустевает. Это, в свою очередь, снижает вероятность свертывания и образования тромбов.
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