Врач: пить минеральную воду в жару не нужно
Врач диетолог констатировал в интервью, что в жаркую погоду
«не нужно гоняться за минералкой».
Медик пояснил, что в жару организм теряет сразу много влаги, испаряемой вместе с потом или аэрозолями при дыхании. При этом могут загустевать, концентрироваться внутренние жидкости тела – моча, желчь. Если все время пить минералку, то ее компоненты с учетом происходящих внутренних процессов могут способствовать образованию камней.
Таким образом, резюмирует врач,
«нужно пить воду столовую или чистую питьевую, без лишней минерализации – надо смотреть, чтобы она была никакая не лечебная».
Также Гинзбург рекомендует пить воду без газа. Чистую, не содержащую сахара влагу можно употреблять до литра в день. Помимо того, можно делать напитки с добавлением имбиря, ягод, лимонного сока, пить кисловатые морсы, зеленый чай (строго несладкий), компот из сухофруктов (также без добавления сахара).
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