Врач: пить минеральную воду в жару не нужно

По мнению доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, в жару небезопасно утолять жажду минеральной водой – лучше использовать напитки без дополнительной минерализации.Врач диетолог констатировал в интервью, что в жаркую погоду«не нужно гоняться за минералкой».Медик пояснил, что в жару организм теряет сразу много влаги, испаряемой вместе с потом или аэрозолями при дыхании. При этом могут загустевать, концентрироваться внутренние жидкости тела – моча, желчь. Если все время пить минералку, то ее компоненты с учетом происходящих внутренних процессов могут способствовать образованию камней.Таким образом, резюмирует врач,«нужно пить воду столовую или чистую питьевую, без лишней минерализации – надо смотреть, чтобы она была никакая не лечебная».Также Гинзбург рекомендует пить воду без газа. Чистую, не содержащую сахара влагу можно употреблять до литра в день. Помимо того, можно делать напитки с добавлением имбиря, ягод, лимонного сока, пить кисловатые морсы, зеленый чай (строго несладкий), компот из сухофруктов (также без добавления сахара).