Мануальный терапевт назвал россиянам правильную позу для работы в офисе. По словам заслуженного врача России Андрея Кабычкина, самая полезная для сидения поза соответствует «правилу 90».«Между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Между бедренной костью и большой и малой берцовой костью тоже»,— объяснил врач.Он посоветовал использовать для работы эргономичные кресла, которые можно регулировать по высоте, а также не забывать о 15-минутных перерывах после каждых двух часов работы за столом.Терапевт также предостерег офисных работников от привычки сидеть, закинув ногу на ногу. В такой позе обедняется кровоток на периферии: стопа недостаточно кровоснабжается, происходит застой венозного кровообращения, уверен врач.