Не только коронавирус: названы заболевания, сопровождающиеся отдышкой

Это результат физиологической реакции на недостаток кислорода.Одышка в целом является нормальным физиологическим явлением, которое может возникнуть например на фоне физической нагрузки. Однако важно понимать, когда одышка выходит за пределы нормального состояния и может свидетельствовать о развитии определенного патологического процесса.Одышка представляет собой состояние, для которого характерно затрудненное дыхание с последующим ускорением дыхательных сокращений, что возникает как результат физиологической реакции на недостаток кислорода.Вероятные причины одышкиКонечно, за естественную норму мы воспринимаем одышку, возникающую на фоне бега или интенсивной физической нагрузки. Однако когда нехватка воздуха начинает беспокоить при подъеме по лестнице или при усаживании на стул — это уже является поводом обратиться к врачу.К наиболее распространенным причинам, сопровождающихся одышкой принадлежат следующие состояния:Приступы тревоги: эта реакция является поведенческой. Когда человек чувствует тревогу в первую очередь он хочет убежать от «опасной ситуации», как следствие ускоряется сердцебиение и дыхание, а это уже в свою очередь и вызывает одышку.COVID-19: в условиях пандемии именно одышку наряду с потерей обоняния, вкуса и слабостью относят к симптомам коронавирусной инфекции.Аллергическая реакция: в результате реакции организма на аллерген, будь то продукт питания, пыльца растений происходит отек и сужение дыхательных путей, что как следствие и вызывает одышку.Заболевания сердечно-сосудистой системы: в случае развития патологий со стороны сердца, орган не в состоянии нормально выполнять свою функцию — прокачивать кровь и соответственно доставлять кислород. Поэтому при выполнении простых вещей происходит быстрая утомляемость и одышка.Также на дыхание влияет наш образ жизни, а именно насколько мы физически подготовленные и насколько наши легкие натренированные; наличие вредных привычек; избыточный вес; возрастной фактор, что чаще всего связывается с наличием у пожилых людей заболеваний сердечно-сосудистой системы.Конечно, это далеко не все причины, которые могут вызвать одышку, не стоит исключать и течение онкологического процесса, травм, диабетической комы и др.ТактикаПервоначально, чем человек может себе помочь при развитии одышки является замедление темпа ходьбы, принятие положение сидя, успокоиться и дышать медленными темпами (вдох носом, а выдох ртом), обеспечив при этом доступ свежего воздуха. Такие действия будут целесообразными даже при приступе тревоги.Конечно, в случае частых приступов одышки или увеличение их продолжительности необходимо сразу обратиться к врачу.Так врачу важно исключить опасные для жизни состояния при развитии одышки (инфаркт, ТЭЛА). Критическими признаками являются присоединением к процессу цианоза, тахикардии, гипотонии, участие в дыхании вспомогательных мышц.Кроме выяснения данных анамнеза и оценки жизненно важных показателей, дополнительно проводится ряд диагностических методов:пульсоксиметрия;рентгенография и КТ;ЭКГ и ЭХО-КГ;бронхоскопия;лабораторные исследования крови.Тактика лечения будет зависеть от причины, вызвавшей одышку и тяжести проявления нарушения.Так например при развитии бронхиальной астмы назначают стероидные препараты и бронходилаторы, а при сердечной недостаточности целесообразным будет проведение диуретической терапии.Предотвратить одышке возможно исключив развитие факторов, что ее провоцируют. Сюда относится и нормализация массы тела, отказ от вредных привычек, своевременное лечение заболеваний сердца и дыхательной системы.