Мел, ногти и другие гадости: какие пищевые извращения существуют в этом мире

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Когда беременных начинает тянуть есть мел, никто не удивляется. Считается, что это одна из самых странных и распространенных пищевых пристрастий. Однако существуют и другие удивительные извращения, о которых сегодня мы расскажем в нашем материале.ПагофагияТак по-научному называется пристрастие к поеданию льда. Это не значит, что такой человек ест кубики льда (хотя это встречается). Чаще всего проявление пагофагии заключается в том, что люди пьют абсолютно все напитки со льдом, опустошая морозильник донельзя. Один из самых известных случаев - история индианки, которая употребляла не меньше 20 кубиков льда в сутки.Это пищевое извращение возникает по причине нехватки железа и кальция. Кстати, дефицит данных компонентов в рационе может проявиться и в других признаках, например, бледной коже, сильной усталости, ломких ногтях, холодеющих конечностях, головокружениях, судорогах. Лёд, который поедают люди, помогает людям справиться с неприятными симптомами, в том числе отечностью языка.Также пагофагия может появиться по причине депрессии, наследственности расстройств пищевого поведения, беременности.ОнихофагияПоедание ногтей часто воспринимается отнюдь не пищевым извращением, а просто вредной привычкой. От этого страдает порядка 30 процентов людей всех возрастов. Обычно начинает развиваться и проявляться уже у малышей. Иногда представляет собой симптом психического расстройства. Поэтому важно заметить данный признак своевременно и выяснить причины, по которым развивается онихофагия.ПикацизмДругие люди едят вовсе не ногти или лед, а вещи, которые совершенно несъедобны и кажутся кому-то от слова совсем невкусными. Это мел, глина, земля - данными веществами балуются те, кто страдают от пикацизма. Данное расстройство включено в “Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам”. Если пациент потребляет данные компоненты не меньше чем месяц подряд. Довольно часто от поедания мела страдают беременные дамы, у которых может наблюдаться дефицит кальция, железа, цинка. Под пикацизмом также понимаются такие извращения как поедание земли (геофагия), волос (трихофагия), коры деревьев (лигнофагия), веток (ксилофагия). Это всё может возникнуть при недостаточном количестве потребляемых веществ, а также из-за шизофрении, обсессивно-компульсивного расстройства.Помочь в избавлении от пищевых извращений может врач. Благодаря комплексному обследованию можно выявить недостаток микроэлементов и начать восполнение организма.