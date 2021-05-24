Не заедайте проблемы: как справиться с психологическим голодом

Одним из самых распространенных расстройств пищевого поведения является переедание. Наиболее часто люди едят много тогда, когда в жизни не все в порядке. Усталость, накопленная от постоянных задач босса, стресс из-за подготовки к экзамену, проблемы в семье - эти и другие причины провоцируют нас бежать к холодильнику и сметать все на своем пути, даже если этого не так-то и хотелось. Даже банальная скука может потянуть ваши руки к вкусному пирожку, конфетам с чаем и других вкусностям.В таких ситуациях речь идёт о психологическом голоде. Когда физически организм способен прожить без еды ещё пару часов, но напряжение или безделие тянут к холодильнику. Обычно в подобных случаях человек не выбирает качественную еду, а берет самое вкусное, чтобы вознаградить себя за страдания. Случайное эмоциональное переедание имеет место быть, но может стать настоящей проблемой. Ведь как итог вы получаете лишний вес, высокое давление, диабет и другие проблемы со здоровьем.Что же делать? Обратиться к диетологу или психотерапевту? Но наверняка вы знаете, как это дорого, да еще и специалиста соответствующего вашим запросам надо постараться найти. На этот случай мы и пишем статью - здесь корреспондент MedikForum.ru собрал самые результативные методы борьбы с психологическим голодом.Прислушивайтесь к своему телуНаши организмы не так просты, как кажется. Они всегда подают соответствующие сигналы - когда вы действительно голодна, а когда сыты. Научитесь прислушиваться к своему телу. Для этого при очередном приеме пищи задайте себе вопросы: а вы действительно голодны? Или что заставило пойти к холодильнику? Может, вы узнали печальную новость и рука сама потянулась к ведерку с мороженым?Насторожить при поедании чего бы то ни было должны изменившиеся привычки. Например, раньше во время скуки вам не нужно было есть, а сейчас от безделья вы обязательно что-то хомячите. Скорее всего, рано или поздно вы заметите тенденции в своем питании и научитесь отличать реальный голод и психологическую потребность заесть проблемы.Найдите триггерыКогда вы только что поели, но снова хотите чего-то перехватить, то речь чаще всего идет о психологическом голоде. Для избавления от него постарайтесь записывать весь свой рацион в специальную тетрадь. На листочке создайте две графы - в одну вписывайте наименование пищи, в другой - обстоятельства или эмоции, которые вас побудили это съесть.Благодаря такому нехитрому способу можно найти триггеры, закономерность. Уже после этого можно пытаться найти методы, которые вас успокоят взамен еды. Вместо мороженого - медитация, вместо булочки - прослушивание любимой песни, вместо чипсов - общение с друзьями. Неплохо работают физические нагрузки. Элементарная разминка в течение 5 минут - уже отличная замена ненужному приему пищи.Найдите способ отвлечьсяВместо необдуманного перекуса займите себя чем-то другим. Лучше всего работают различные методы управления стрессом. Медитация, прогулка, разговор с другом - это успокаивает, перенастраивает мозг, дает вам эмоциональный заряд. Не занимайте себя просмотром любимых шоу или сериалов, потому что в этот момент вам точно захочется чем-то закусить полученные впечатления.Не критикуйте себяПри эмоциональном переедании многие люди склонны потом себя обвинять, корить, наказывать реальным голоданием взамен съеденного. Жесткие диеты и голодовки до добра не доведут. По их окончанию вы снова начнете страдать и порочный круг стартует снова. Попробуйте быть к себе лояльнее, добрее. От еды нужно получать удовольствие, а не впихивать ее взамен любым негативным эмоциям. Поэтому важно научиться работать с самоанализом. Главное, разобраться со своими чувствами и начать действовать в угоду себе. Искореняя проблему, а не заедая ее.Попробуйте когнгитивный рефреймингПод данным сложным термином понимается переосмысление всего происходящего. Отношение к еде, голоду, эмоциям - все это можно изменить. Поэтому важно начать копаться в себе, чтобы справиться к психологическим голодом. Как бы трудно это не было.Если после всех вышеописанных методов ситуация не улучшается, а психологический голод, заедание проблем и переедание по эмоциональным причинам сохраняется, обратитесь к специалисту.