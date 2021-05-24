Диетолог призвала не отказываться полностью от сахара

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Многие врачи во всём мире рекомендуют ограничить потребление продуктов, содержащих сахар, или вовсе отказаться от них. Диетолог Елена Соломатина придерживается другого мнения. По её словам, совсем исключать сахар из рациона опасно для здоровья.Специалист объяснила, что человеческий мозг работает исключительно благодаря глюкозе.«Без сахара мы не живем. Другое дело, что сейчас к нам в организм попадает его чрезмерное количество», - отметила Соломатина в интервью порталу «Москва 24».По её словам, одни люди в течение дня сжигают поступившие в организм избытки сахаров, а другие, за счёт меньшей физической активности, нет. Именно из-за этого и начинаются проблемы. Если организму не удаётся утилизировать сахар, то он начинает распространяться по кровеносным сосудам и разрушает их.Если же человек достаточно физически активен, то сахаросодержащие продукты можно и даже нужно в небольших количествах добавлять в рацион.Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на другого специалиста писал, что для избавления от жира на животе нужно убрать из рациона один продукт.