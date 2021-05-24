Диетолог призвала не отказываться полностью от сахара
Специалист объяснила, что человеческий мозг работает исключительно благодаря глюкозе.
«Без сахара мы не живем. Другое дело, что сейчас к нам в организм попадает его чрезмерное количество», - отметила Соломатина в интервью порталу «Москва 24».
По её словам, одни люди в течение дня сжигают поступившие в организм избытки сахаров, а другие, за счёт меньшей физической активности, нет. Именно из-за этого и начинаются проблемы. Если организму не удаётся утилизировать сахар, то он начинает распространяться по кровеносным сосудам и разрушает их.
Если же человек достаточно физически активен, то сахаросодержащие продукты можно и даже нужно в небольших количествах добавлять в рацион.
Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на другого специалиста писал, что для избавления от жира на животе нужно убрать из рациона один продукт.
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