Названы способы повысить уровень гемоглобина в крови

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Такое состояние называется железодефицитной анемией.Пониженный гемоглобин провоцирует нехватку кислорода в крови, из-за чего человек испытывает постоянную усталость, головокружения и головную боль. Кроме того, это состояние сказывается на работе органов и жизненно важных процессах организма. Потеря волос, ломкость, снижение аппетита — все эти симптомы свидетельствуют о возможном дефиците гемоглобина. Рассказываем, как повысить уровень белка и улучшить свое состояние.Гемоглобин — это белок в красных кровяных тельцах, который отвечает за транспортировку кислорода из легких во все остальные части тела. Для его нормального производства должен соблюдаться баланс поступления железа с пищей. Если же количество микроэлемента снижается, организм начинает добывать его из печени, что приводит к дефициту. Израсходовав все запасы, он больше не сможет производить гемоглобин. Такое состояние называется железодефицитной анемией.Быстро повысить гемоглобин и предотвратить его понижение помогут простые советы:1. Измените питаниеЕсли причиной анемии является несбалансированный рацион, что очень часто и бывает, тогда в первую очередь следует изменить питание. Нужно добавить как можно больше продуктов, богатых железом. Именно от него зависит выработка гемоглобина и образование красных кровяных телец. В некоторых случаях врач может назначить прием специальных железосодержащих препаратов.2. Откажитесь от чаяЧай содержит танины, которые могут препятствовать всасыванию железа. По данным исследований, дубильные вещества способны снизить абсорбцию железа в организме. Однако речь идет о тех, кого запасы микроэлемента уже были низкие. Если вам назначена специальная диета или лекарство, то от горячего напитка стоит воздержаться как минимум во время и после еды.3. Занимайтесь спортомФизическая активность обязательно должна присутствовать в режиме каждого человека, особенно страдающего анемией. Даже если вы чувствуете слабость и усталость на фоне болезни, стоит хотя бы 2-3 раза в неделю позаниматься какой-нибудь физкультурой, йогой или танцами. Тренировки помогут активизировать процессы организма, тем самым спровоцировав повышение гемоглобина и количество эритроцитов в крови.Отметим, причин у анемии может быть много: несбалансированное питание, нарушение процесса всасывания железа, проблемы с работой ЖКТ, сильные кровопотери, проблемы с производством эритроцитов костным мозгом и т.д. Точный диагноз и методику лечения сможет назначить только врач после проведения необходимого анализа крови. Следите за своим рационом и при наличии симптомов обязательно обращайтесь к специалисту!