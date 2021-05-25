Опасные осложнения ковида можно засечь еще дома

Учёные полагают, что простейший прибор пульсоксиметр, контролирующий насыщение крови кислородом, поможет понять, когда пациенту требуется срочно перебраться из дома в больницу. Таковы результаты исследования с участием людей, которые вначале лечились от COVID-19 амбулаторно.Наблюдения с участием 1 095 пациентов, госпитализированных с COVID-19, показали два легко измеряемых дома признака здоровья, с помощью которых можно быстро установить повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса и смерти от него. Это частота дыхания и сатурация или насыщение крови кислородом. Оказалось, что любой обладатель положительного теста на COVID-19 даже на амбулаторном лечении может следить за этими цифрами, чтобы в случае их падения срочно вызвать скорую помощь.Сегодня большинство пациентов с коронавирусом лечатся дома. При этом врачи предлагают немедленно вызывать бригаду скорой помощи, если возникнут проблемы с дыханием, появится постоянная боль или давление в груди. Но эти признаки могут появиться даже в том случае, если серьезных проблем с дыханием и сатурацией нет. С другой стороны, если эти проблемы все же возникают, то названные выше осложнения появляются не всегда. Вот почему пациентам с коронавирусом дома следует иметь такой прибор, как пульсоксиметр. В этом убеждены исследователи из Университета ВашингтонаОни установили, что при снижении уровня сатурации в крови ниже 91%, что можно засечь с помощью пульсоксиметра, вероятность летального исхода намного увеличивается. Следовательно, пациенты должны в самое короткое время вызвать скорую помощь и отправиться в больницу, где им обеспечат кислородную поддержку. При данной поддержке вероятность победы над болезнью намного выше. Также стоит обращать внимание на тахиапноэ или быстрое поверхностное дыхание, которая включает в себя 23 вдоха в минуту. Это еще один повод для того, чтобы срочно перебираться из дома в больницу.