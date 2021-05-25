Названы целебные свойства клубники

Одна порция в день защищает от рака и снижает давление.Форма клубники в виде сердца – первая подсказка о том, что этот фрукт полезен для вас. Эти мощные маленькие ягодки защищают ваше сердце, повышают уровень холестерина ЛПВП (хорошего), снижают кровяное давление и защищают от рака.Богатая витаминами, клетчаткой и особенно высоким уровнем антиоксидантов, известных как полифенолы, клубника – это низкокалорийная пища без натрия, жира и холестерина. Ягоды входят в 20 лучших фруктов по антиоксидантной способности и являются хорошим источником марганца и калия. Всего одна порция – около восьми ягод клубники – содержит больше витамина С, чем апельсин.Выбирайте ягоды среднего размера, твердые, пухлые и темно-красные. Первоначально выращенная в Древнем Риме, клубника сейчас является самой популярной ягодой в мире. В провинциальной Франции ягоды клубники считали афродизиаком. Эти красные «драгоценные камни» могут быть полезны для вашего сердца во многих отношениях.Напомним, куриные яйца могут нанести вред здоровью некоторым людям. Хотя белковый продукт и считается полезным, питательным и важным для рациона, не всем можно его употреблять, по крайней мере часто. Кому стоит отказаться от омлетов, глазуньи да и просто вареных яиц – читайте далее в нашем материале.