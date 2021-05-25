Названы целебные свойства клубники
Форма клубники в виде сердца – первая подсказка о том, что этот фрукт полезен для вас. Эти мощные маленькие ягодки защищают ваше сердце, повышают уровень холестерина ЛПВП (хорошего), снижают кровяное давление и защищают от рака.
Богатая витаминами, клетчаткой и особенно высоким уровнем антиоксидантов, известных как полифенолы, клубника – это низкокалорийная пища без натрия, жира и холестерина. Ягоды входят в 20 лучших фруктов по антиоксидантной способности и являются хорошим источником марганца и калия. Всего одна порция – около восьми ягод клубники – содержит больше витамина С, чем апельсин.
Выбирайте ягоды среднего размера, твердые, пухлые и темно-красные. Первоначально выращенная в Древнем Риме, клубника сейчас является самой популярной ягодой в мире. В провинциальной Франции ягоды клубники считали афродизиаком. Эти красные «драгоценные камни» могут быть полезны для вашего сердца во многих отношениях.
Напомним, куриные яйца могут нанести вред здоровью некоторым людям. Хотя белковый продукт и считается полезным, питательным и важным для рациона, не всем можно его употреблять, по крайней мере часто. Кому стоит отказаться от омлетов, глазуньи да и просто вареных яиц – читайте далее в нашем материале.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://hronika.info - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий