Названы основные причины бессонницы

Это распространенная проблема.Моменты бессонницы для большинства является частым явлением, когда утром и в течение дня беспокоит сильная сонливость, а с наступлением времени для сна — наоборот возникает бодрствование. К каким методам чаще всего обращается каждый из нас? Из 100% вероятностью можно отметить, что это прием снотворных. Однако безопасный ли такой метод избавления от бессонницы.Мы часто недооцениваем сон, считая, что чем меньше мы спим тем больше успеем сделать. Однако во время сна наш организм вовсе не спит, а руководит рядом важных функций: химические процессы, реакции в головном мозге. Именно поэтому длительный сон или его дефицит непосредственно влияет на наше самочувствие.Бессонницей является состояние для которого характерно возникновение трудностей с засыпанием или невозможностью поддержать продолжительность сна.Какие виды нарушений сна существуют?В общем нарушения сна можно разделить на две группы, а именно эпизодические нарушения сна и расстройства сна. При эпизодических нарушениях на наш сон обычно влияет не состояние здоровья, а больше внешние факторы в виде стресса, усталости и даже неудобной кровати.Непосредственно к расстройствам сна можно отнести состояние апноэ, синдром беспокойных ног, бессонницу и др. То есть это те состояния, которые беспокоят человека на протяжении длительного времени — месяцы или даже годы. Причиной тому могут быть патологические процессы на физическом и психологическом уровне.Основные причины бессонницыБессонница, как и любые другие нетипичные для нашего организма состояния не возникают без причины. Так целесообразным будет отнести к данному перечню стресс и усталость, неврологические расстройства, депрессию, перевозбуждение, нарушение режима отдыха и сна, болевые синдромы. Заметим, что СOVID-19 также влияет на неврологическую систему человека и может вызвать бессонницу.Для каждого эти причины являются индивидуальными, поэтому на конкретные триггеры расстройства невозможно указывать.Какие признаки бессонницы?Трудно уснуть.Пробуждение несколько раз за ночь.Ощущение усталости после пробуждения.Невозможность сосредоточиться в течение дня.Возникшая усталость вызывает чувство раздражения, беспокойства.При наличии усталости вы не можете заснуть даже в дневное время.Длительные проблемы со сном вызывают собой головную боль, депрессию, боль в животе и это только на начальном этапе, дальше ситуация будет ухудшаться.ТактикаПри развитии у себя частых ситуаций с бессонницей в первую очередь необходимо самостоятельно проанализировать возможные причины. Обратить внимание на режим дня, эмоциональное состояние, продукты питания.Если бессонница не исчезает даже при нормализации образа жизни, консультация врача обязательна. Так диагностика нарушения сна является комплексной и должна включать консультацию нескольких специалистов. Это необходимо в целях установления основной причины бессонницы, а именно является ли оно самостоятельным расстройством или причиной определенного заболевания.Следующая лечебная тактика будет зависеть от результатов исследований. Будет рекомендоваться внесение изменений в образ жизни пациента, с контролированием уровня стресса, налаживания режима питания и др. Только в случае необходимости при наличии определенных психологических нарушений врач будет назначать соответствующие лекарственные препараты, в том числе и снотворные.Какие же методы помогут нормализовать режим сна?Физические нагрузки: речь не только об интенсивных физических тренировках, но и о простых прогулках пешком перед сном, дыхательных упражнениях.Применение методов релаксации: для каждого эти методы являются индивидуальными. Кому-то помогает расслабиться теплая ванна, а кто-то крепко спит после массажа при ароматических свечах.Кровать не должна быть местом, где вы едите или смотреть телевизор. Используйте данное место только по назначению.Режим сна: то есть ложиться спать и просыпаться необходимо в одно и то и же время.Чего точно не стоит делать перед сном, а тем более если вы и так имеете проблемы с бессонницей так это употреблять кофеин, алкоголь вечером, спать днем ??(более 30 мин), наедаться (высокие риски изжоги).Помните, что прием медикаментозных препаратов при возникновении бессонницы не всегда эффективно, поскольку они не устраняют основной причины, а только ее внешнее проявление в виде нарушения сна. Так вы только временно устраняете проблемы, впоследствии когда организм привыкнет к лекарственным средствам бессонница может снова «вернуться». Поэтому естественно, что в первую очередь при постоянных эпизодах бессонницы необходимо обратиться к врачу.