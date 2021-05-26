Роспотребнадзор предупредил о новом возбудителе коклюша

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Роспотребнадзор предупредил жителей России о том, что на территории страны был выявлен странный возбудитель заболевания, который напоминает коклюш. По наблюдениям исследователей, бактерия вызывает аналогичные симптомы, но в облегченной форме.На данный момент уже почти 300 человек были обследованы, новую форму заболевания выявили у около 3% заболевших. Специалисты уже разработали соответствующие ПЦР-тесты, которые способы быстро выявлять новый патоген. Примечательно, что в прошлом году на территории страны было выявлено более 6 тысяч случаев коклюша.