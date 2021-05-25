Медики рассказали о пользе антиоксидантов для здоровья

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Они влияют на иммунитет, бодрость.Весна этого года крайне переменчива, что не может не отражаться на нашем самочувствии, иммунитете и общем состоянии организма. Чтобы помочь организму поддержать бодрое и хорошее самочувствие – особенно, если до отпуска еще далеко – диетолог Александр Кущ рекомендует употреблять антиоксиданты, которые помогут стимулировать защитные свойства организма и придадут сил.Цитата:“Антиоксиданты — это группа витаминов и микроэлементов, которые защищают наши клетки от активного стресса. Это влияет на иммунитет, бодрость. Три самых популярных и эффективных антиоксиданта — это астаксантин (тот, что делает красным панцири раков, лобстеров, красной рыбе придает ее цвет). Потом ресвератрол, в больших количествах содержащийся в кожуре красного винограда, к примеру. И не стоит забывать про свойства антиоксиданта и биофлавоноида кверцетина”, — объясняет диетолог.ДеталиАлександр Кущ подчеркивает, что эти иммуностимулирующие и общеукрепляющие антиоксиданты в больших количествах содержатся в фиолетовых фруктах и овощах.“Продукты, которые имеют фиолетовую расцветку: фиолетовая капуста, фиолетовый лук, черника, особенно лесная, богаты антиоксидантами. Именно эти антиоксиданты в целом ощутимо и хорошо влияют на иммунитет и общее самочувствие”, — подчеркивает диетолог.Отдельно он также отмечает, что достаточно сложно получать необходимое количество антиоксидантов только из еды, учитывая их низкий уровень усвояемости.“Если нет возможности принимать в виде фруктов и овощей, тогда можно и нужно прибегнуть к употреблению в форме таблеток, порошков”, — резюмировал Александр Кущ.