Новый признак осложнений выявили у жертв COVID-19

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Роспотребнадзор рассказал о новом признаке будущей тяжелой формы коронавируса. Речь идет о поражении сосудистого русла.В московском НИИ эпидемиологии и микробиологии эксперты обнаружили новый признак грядущего тяжелого осложнения, которое наблюдается у жертв коронавирусной инфекции. Речь идёт о значительном повышении показателей эндотелина-1, по которому судят о здоровье оболочки или эндотелия сосудов. От этой цифры зависит опасность разного рода осложнений сосудистой системы. Установлено, что в некоторых случаях у пациентов с коронавирусом отмечается поражение сосудистого русла.Если обследование показывало это поражение, то в следующие дни состояние здоровья таких больных резко ухудшалось, и им грозили самые печальные последствия. Более того, признаки роста показателей эндотелина-1 выявлялись и у тех, кто только вступал в контакт с больными COVID-19. Ну а если пациент всё-таки выкарабкивался и шёл на поправку, то уровень эндотелина-1 опускался до практически здоровых показателей.Это крайне важно для того, чтобы выявлять пациентов, которым грозит риск осложнения. Очень часто наблюдается такая картина: госпитализированный больной с COVID-19 через несколько дней поддерживающей кислородной терапии начинает чувствовать себя вроде бы нормально, быстро идёт на поправку. Однако иногда перед самой выпиской он вдруг сталкивается с ухудшением состояния. Через один-два дня это человек оказывается в реанимации, а затем быстро умирает. Столь молниеносное ухудшения коронавирусной инфекции отмечалась уже тысячи раз, поэтому крайне важно предупредить это состояние. И выявленный маркер может помочь в решении этой задачи.