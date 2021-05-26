Как бороться с усталостью: полезные советы

Нередко усталость может возникнуть из-за стресса, недостатка сна, неправильного питания и других факторов образа жизни.Есть несколько простых способов с ней бороться.1. Прогулка/ зарядка Регулярные упражнения и обыкновенная зарядка в конечном итоге позволят вам меньше уставать, а значит, у вас будет больше энергии. То же самое касается и прогулок. Даже одна 15-минутная прогулка может дать вам заряд энергии, а польза от нее возрастет при более частых физических нагрузках.2. Откажитесь от кофеина Королевский колледж психиатров рекомендует всем, кто чувствует усталость, отказаться от кофеина. В нем говорится, что лучший способ сделать это — постепенно прекратить употребление всех напитков с кофеином в течение 3-недельного периода. Кофеин содержится в: кофе, чае, кока-коле, энергетиках.3. Табу на алкоголь перед сном Хотя бокал вина вечером может помочь вам заснуть, после употребления алкоголя вы спите хуже. На следующий день вы устанете, даже если проспите целых 8 часов. Снизьте употребление алкоголя перед сном. В итоге вы лучше отдохнете и получите больше энергии.4. Вода Пейте больше воды для лучшей энергии. Иногда вы чувствуете усталость просто потому, что у вас легкое обезвоживание. Стакан воды поможет, особенно после тренировки.5. Сон Королевский колледж психиатров советует ложиться спать и вставать утром в одно и то же время каждый день. Вместе с тем медики рекомендуют избегать дневного сна.