Стало известно, чем может быть опасен кондиционер

За окном конец мая, а значит скоро установится жаркая погода. В квартирах и офисах заработают спасительные кондиционеры. Они прочно вошли в повседневную жизнь. Но искусственно созданная прохладная температура может нанести вред здоровью.По словам медиков, нельзя допускать переохлаждения, нужно избегать прямых холодных струй воздуха, так как они "выхолаживают" органы носоглотки, рта, мышцы, шею, затылок, спину. Резкий перепад температур приводит к спазму сосудов, а это чревато развитием бронхолегочных или ЛОР-заболеваний.При этом специалисты отмечают, что при правильном использовании кондиционера можно избежать таких неприятных последствий. Рекомендуется придерживаться разницы между внешней и внутренней температурами не более 10С. То есть, если на улице стоит жара +30С, внутри следует ограничить охлаждение до минимального значения не ниже +20С. Такой интервал легко переносится человеком и не ослабляет иммунную защиту.КлещиЕще одним неприятным свойством кондиционера являются микроклещи. Эти организмы содержатся в пыли, подушках, одеялах. Оседая на кондиционере, микроклещ активно развивается там. Поэтому перед его запуском необходимо тщательно все промыть, а еще лучше – обработать антисептиком.ИнфекцииКондиционеры не только охлаждают воздух, но и сушат его. Главная опасность в фильтрах, где могут скапливаться болезнетворные бактерии. Поток холодного воздуха способствует их попаданию на слизистые носа, глаз, рта. Обезопасить себя можно простой водой. Достаточно делать по одному глотку каждые 15 минут, чтобы помочь слизистым очиститься.