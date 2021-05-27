Баланс тела влияет на продолжительность жизни: как его проверить?

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Способность сохранять хороший баланс тела в зрелом возрасте может быть показателем высокой продолжительности жизни.«Способность человека сохранять контроль над балансом своего тела может влиять на то, насколько длинной или короткой будет его продолжительность жизни», - публично заявил известный британский врач Майкл Мосли.По словам медика, сохранение с возрастом хорошего баланса тела отражает слаженность работы внутренних систем организма. В свою очередь, меры, улучшающие силу мышечного корпуса, осанку и координацию, могут улучшать способность удерживать равновесие тела и тормозить наступление старения.Говоря о том, как можно проверить качество своего баланса, доктор Мосли предложил выполнить тест – постоять на одной ноге, закрыв глаза. Чем дольше и увереннее стоит человек, тем лучше его сбалансированность. Специалист сообщил, что «крупное исследование обнаружило четкую взаимосвязь между тем, как долго люди возрастом 50 лет и старше могут стоять на одной ноге с закрытыми глазами, и будут ли они живы через тринадцать лет».Другой эксперт, физиолог Доун Скелтон из Каледонского университета Глазго, отметила, что снижение способности контролировать тело происходит по мере возраста со всеми. Профессор Скелтон пояснила, что интеграция всех систем организма, помогающая человеку оставаться в вертикальном положении, начинает ослабевать на промежутке с 35 до 40 лет. Профессор Скелтон пояснила: чтобы тело оставалось в вертикальном положении, наш мозг использует нейронные сообщения от органов равновесия во внутреннем ухе, а также сообщения от наших глаз, мышц, суставов. Общий поток сигналов от них позволяет мозгу командовать передвижениями тела в пространстве. С приближением возраста старения мы становимся физически менее активными, наши мышцы ослабевают, а мозг уже не так хорошо обрабатывает сенсорные сигналы, поступающие от разных участков тела. Ухудшение баланса – это показатель внутренней «поломки».«Если мы балансируем все хуже, это может быть маркером плохой работы гормональной, сердечно-сосудистой систем или ухудшения других показателей, от состояния глаз и иных органов чувств, до суставов и внутреннего уха», - констатировала профессор Скелтон.Отмечая влияние баланса тела на продолжительность жизни, она подтвердила, что ученым известно: люди, плохо сохраняющие равновесие, не живут долго. По мнению ученого, прежде всего это связано с ухудшением функционирования мозга.