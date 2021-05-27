Названы факторы, негативно влияющие на печень
Печень является главной системой фильтрации организма. Вся кровь, выходящая из кишечника и желудка, проходит через нее и выделяет желчь, которая помогает выводить отходы. Эксперты перечислили факторы, которые могут привести к серьезному повреждению печени.
Алкоголь
Известно, что спиртное в чрезмерных количествах может привести в рубцеванию печени. Последней стадией повреждения органа является цирроз.
Аэрозольные баллончики
Печень фильтрует не только то, что человек пьет, но и запахи химикатов. «Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте эти продукты в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя», – говорят специалисты клиники Майо.
Пестициды в продуктах
Хотя печень отвечает за очистку крови от токсинов, чрезмерное воздействие токсинов может быть вредным. «Прочтите предупреждающие надписи на химических веществах, которые вы используете в доме, и мойте фрукты и овощи перед употреблением, чтобы убедиться, что вы не перевариваете пестициды. Покупайте чистые фрукты и зелень», – призывает специалист по питанию Линда Макинтайр из Университета Джонса Хопкинса.
Гепатит С
Это вирус, повреждающий печень, которым можно заразиться через инфицированную кровь. Эксперты рекомендуют всем взрослым регулярно проходить скрининг на гепатит С.
Татуировка или пирсинг
Используемые иглы и другое оборудование повышают риск перекрестного заражения и болезней. Если оборудование не новое или не стерилизовано должным образом, если не соблюдаются надлежащие гигиенические правила, могут возникнуть болезни, передающиеся через кровь, такие как гепатиты B и C (которые могут привести к пожизненному повреждению печени и последующему раку), а также ВИЧ, столбняк и туберкулез.
Неправильное питание
Здоровая и сбалансированная диета улучшает здоровье печени. Жирная или жаренная еда, чрезмерное потребление соли имеют негативный эффект.
Малоподвижный образ жизни
Исследователи показали, что режим упражнений снижает стеатоз и скованность печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Эксперты рекомендуют заниматься как минимум 150 минут в неделю.
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