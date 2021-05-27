Названы факторы, негативно влияющие на печень

Их лучше исключить из своей жизни.Печень является главной системой фильтрации организма. Вся кровь, выходящая из кишечника и желудка, проходит через нее и выделяет желчь, которая помогает выводить отходы. Эксперты перечислили факторы, которые могут привести к серьезному повреждению печени.АлкогольИзвестно, что спиртное в чрезмерных количествах может привести в рубцеванию печени. Последней стадией повреждения органа является цирроз.Аэрозольные баллончикиПечень фильтрует не только то, что человек пьет, но и запахи химикатов. «Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте эти продукты в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя», – говорят специалисты клиники Майо.Пестициды в продуктахХотя печень отвечает за очистку крови от токсинов, чрезмерное воздействие токсинов может быть вредным. «Прочтите предупреждающие надписи на химических веществах, которые вы используете в доме, и мойте фрукты и овощи перед употреблением, чтобы убедиться, что вы не перевариваете пестициды. Покупайте чистые фрукты и зелень», – призывает специалист по питанию Линда Макинтайр из Университета Джонса Хопкинса.Гепатит СЭто вирус, повреждающий печень, которым можно заразиться через инфицированную кровь. Эксперты рекомендуют всем взрослым регулярно проходить скрининг на гепатит С.Татуировка или пирсингИспользуемые иглы и другое оборудование повышают риск перекрестного заражения и болезней. Если оборудование не новое или не стерилизовано должным образом, если не соблюдаются надлежащие гигиенические правила, могут возникнуть болезни, передающиеся через кровь, такие как гепатиты B и C (которые могут привести к пожизненному повреждению печени и последующему раку), а также ВИЧ, столбняк и туберкулез.Неправильное питаниеЗдоровая и сбалансированная диета улучшает здоровье печени. Жирная или жаренная еда, чрезмерное потребление соли имеют негативный эффект.Малоподвижный образ жизниИсследователи показали, что режим упражнений снижает стеатоз и скованность печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Эксперты рекомендуют заниматься как минимум 150 минут в неделю.