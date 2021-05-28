Онколог Карасев назвал продукты, способные выводить из организма канцерогены

По словам онколога Ивана Карасева, способность некоторых продуктов выводить из организма канцерогены была подтверждена опытным путем.Онколог посоветовал россиянам включать в рацион определенные продукты, если их употребление не противопоказано в силу медицинских или индивидуальных причин. Как заметил Карасев в своем блоге,«опытным путем были выделены некоторые продукты, регулярное употребление которых помогает снизить опасность возникновения онкологических заболеваний».Что именно рекомендует есть онколог?Чеснок. Его компоненты борются с канцерогенами, повышающими риск развития таких онкозаболеваний, как рак кожи и легких, колоректальный рак.Брокколи. Ее потребление повышает защиту от возникновения рака молочной железы.Цельное зерно. Также содержит соединения (например, волокна, фитоэстрогены), способные выводить из организма канцерогены.Цитрусовые. Соединения грейпфрутов монотерпены уменьшают подверженность многим видам рака. Вещество лимонен, присутствующее в апельсинах и лимонах, стимулирует активность лимфоцитов – эти иммунные клетки стремятся к уничтожению раковых.Также в этот список продуктов, способных выводить из организма канцерогены, онколог Карасев включилгрибы,льняное масло,морские водоросли,томаты,зеленый чай,виноград.