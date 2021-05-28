Особая диета кардинально изменяет состояние диабетиков
Сообщается, что люди, сидевшие на низкоуглеводной диете (на углеводы приходились 13-40% от общей потребляемой энергии), в первые три месяца теряли больше веса, чем те, кто придерживался обычного рациона (41-55% от общего потребления энергии). Помимо снижения веса, у основной группы улучшались показатели гликированного гемоглобина, глюкозы в крови натощак и триацилглицерина в сыворотке.
Несмотря на выдающиеся результаты, эксперты сомневаются, что низкоуглеводная диета поможет диабетикам, не имеющим проблем с весом. Если же ожирение и диабет 2-го типа диагностированы у взрослого человека одновременно, низкоуглеводную диету можно назначать на срок до 6 месяцев для улучшения контроля сахара и нормализации уровня триацилглицерина. Озвученная диета предполагает включение продуктов из цельного зерна или с высоким содержанием клетчатки, фруктов и овощей. А вот потребление насыщенных жиров следует ограничить так же, как и быстрых углеводов.
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