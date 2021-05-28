Побочные эффекты статинов: цвет мочи и стула может сигналить о повреждении печени
Статины – препараты, помогающие снижать уровень холестерина, – выписывают сегодня миллионам пациентов. Представители британской Национальной службы здравоохранения (NHS) напомнили о том, что прием статинов может сказаться на работе пищеварительной системы человека и конкретно печени. Побочным эффектом этих лекарств становится активация процессов, которые ассоциируются с повреждением печени. По данным NHS, подобный побочный эффект может давать один из видов статинов – аторвастатин. Людям, принимающим его, рекомендуется прекратить прием, если наблюдаются изменения цвета мочи и стула
«очень бледный стул, более темная моча или пожелтевшая кожа, – все это может сигналить о проблемах с печенью».
В то же время эксперты уточняют: потенциально опасное повреждение при использовании статинов возникает редко, менее чем у одного человека из 1000. Профессор Ларри Голдштейн, говоря об этом, призвал обращать внимание не только на изменившийся цвет мочи и стула, но также на следующие признаки:
пожелтение кожи и глаз,
боль в животе,
кожный зуд,
синяки.
Ученый пояснил, что если побочные эффекты не исчезнут, следует прекратить прием статина, подождать несколько недель (за это время лекарство выведется организма), и начать прием снова. Если проблемы не повторятся, то, вероятно, их причиной были отнюдь не статины. Если же негативные симптомы вновь станут очевидными, нужно обсудить с врачом возможность смены препарата или коррекцию его дозировки.
Профессор Голдштейн напомнил, что оздоровительное действие статинов проявляется при условии регулярного использования и связанный с ним редкий риск побочных эффектов уступает преимуществам данный препаратов. Эксперт подчеркнул, что их прием в течение пяти лет помогает избежать угрожающих жизни событий, таких как сердечный приступ или инсульт. Что касается возможных осложнений, то их вероятность лучше заранее обсудить со своим врачом – до того, как начать принимать их на постоянной основе.
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