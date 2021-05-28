Неврологи: кофе не поможет справиться с последствиями недосыпания

Университет Мичигана оценил, насколько эффективен кофеин в противодействии негативному влиянию недосыпа на когнитивные способности. Более 275 добровольцев попросили выполнить простую задачу на концентрацию внимания, а также более сложную задачу, которая требовала выполнения нескольких задач в определенном порядке без пропуска или повторения шагов.Было доказано: недосып снижал производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин помогал людям успешно выполнять более легкую задачу. Однако для большинства участников кофеин мало повлиял на производительность при выполнении второй задачи. Таким образом кофеин не поможет избежать так называемых процедурных ошибок. На практике это выльется в медицинские ошибки и ДТП.Кофеин на некоторое время увеличивает показатели энергии, снижает сонливость и даже может улучшить настроение, но он абсолютно не заменяет полноценный ночной сон, говорят ученые. И производительность при выполнении задач более высокого уровня, вероятно, все равно будет снижена. Это одна из причин, почему недосыпание столь опасно.