Какие факторы положительно влияют на ваш голос

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Голос может быть подвержен самым разным патологиям. Им занимаются сразу несколько специалистов разных профилей - фониатр, логопед, оториноларинголог. Каждый человек должен знать, какие факторы положительным образом влияют на наш голос и не дают ему заболеть.Что такое голосГолос - это средство передачи не просто слов, но и настроений, интонаций. Он образуется за счет звуковых колебаний воздуха, возникающих в дыхательном аппарате. Иными словами, звуки произносятся при выходе воздуха наружу через нос и рот.Интересный факт - голосовые связки формируются к 13 годам. Занятия вокалом нередко для детей начинаются рано, хотя фониатры не советуют отдавать детей на пение раньше 9 лет. Ведь из-за этого могут быть различные проблемы с голосом.И что самое интересное - голос и интонации во многом зависят от нашего расположения духа. Он может меняться, когда вы сердиты, обижены. А лучше всего звучит, когда вы влюблены. Вы непроизвольно начинаете говорить более сексуально, нежно, словно звуки исходят из живота.Опасные заболевания для голосаГолос может стать сиплым или даже пропасть совсем. Когда это случается, нередко мы подозреваем проблемы с горлом - простудные заболевания как самые распространенные. Во многом это определяется попаданием бактерий и микробов в гортань. Особенно часто негативные симптомы возникают при существенной нагрузке на голосовые связки. Например, при пении или когда вы много кричите.При подобной симптоматике и наличии вышеназванных причин некоторым достаточно отлежаться пару дней, чтобы проблемы с голосом пропали. А другие вынуждены долго и упорно лечить возникшие недуги. Иногда не обходится без похода к врачу.Однако имеются и более серьезные заболевания, при которых возможны проблемы с голосом. К ним относятся сахарный диабет, гайморит, бронхит, недуги, связанные с щитовидной железой. В таких случаях консультация специалиста необходима. Фониатр или отоларинголог способен назначить соответствующее лечение.Положительные факторы для голосаОднозначно лучшим и самым положительным фактором для голоса будет покой. Говорить меньше, тише, не так часто. Это поможет защитить голос от лишних нагрузок.Нелишним станет правильное питание. Как известно, это один из лучших способов сохранить здоровье. Благодаря сбалансированному питанию вы улучшите и функционал голосовых связок. Особенно вредно есть слишком в больших количествах, так как желудок станет передавливать диафрагму.Большой вклад вносит качественный и должный по продолжительности сон. Если человек не высыпается, плохо спит, часто просыпается, то голос будет звучать иначе. Особенно ценно это для профессиональных певцов. Ложиться спать рекомендуем до полуночи, идеальное время для отбоя - 22:00.Откажитесь от газированных напитков. Они неблагоприятно сказываются на голосе. А в рационе обязательно должны быть белки.Положительные впечатления и эмоции - тоже один из главных факторов, положительно влияющих на голос. Старайтесь избегать стресса, дарите себе больше положительных эмоций, влюбляйтесь в конце концов!Все эти факторы положительно сказываются на вашем голосе. Поэтому старайтесь соблюдать все эти факторы и ваш голос будет лучшим.