Здоровью вредить: чем рискуют курильщики во время пандемии COVID-19

Во время пандемии вопрос необходимости отказа от курения стал особенно острым, ведь для курильщиков COVID-19 представляет особенную угрозу.Откуда взялся миф о неуязвимости курильщиков во время пандемииКурильщики не попали в группу риска по коронавирусу, однако в самом начале пандемии ученые неоднократно предупреждали о том, что курение потенциально может вызвать быть связано с тяжелым течением и смертностью от COVID-19 поскольку инфекция поражает дыхательную систему. В то же время из разных стран начали поступать сообщения о том, что курильщики менее уязвимы в коронавирусу.Так, анализ данных медицинских карт почти 90 тысяч пациентов с COVID-19 из Мексики показал, что любители табака на 23% реже заражаются коронавирусом. А у тех, кто заболел, практически никогда не возникает потребности в искусственной вентиляции легких.Эти данные породили целую научную гипотезу: в апреле врачи из Франции заявили о своем намерении испытать эффективность никотиновых пластырей в профилактике и лечении COVID-19. Французский нейробиолог Жан-Пьер Шанже (Jean-Pierre Changeux) предположил, что возможно никотин мешает вирусу проникать в клетки и может предупреждать чрезмерную реакцию организма на патоген.Результаты этого исследования до сих пор неизвестны.Однако в апреле 2021 года журнал European Respiratory Journal, опубликовавший мексиканское исследование, отозвал статью. Оказалось, что двое из авторов, Хосе М. Майер (Jose M. Mier) и Константинос Пулас (Konstantinos Poulas), имели связи с табачной промышленностью и скрыли эту информацию от редакции журнала. Майер консультировал табачные компании по вопросам снижения вреда от курения, а Пулас оказался главным исследователем греческого научного центра NOSMOKE, который получил финансирование от производителей табачной продукции.В уведомлении об отзыве редакторы European Respiratory Journal отметили, что если бы конфликт интересов был известен с самого начала, статью не стали бы рассматривать для публикации.Почти каждый пятый тяжелый пациент с COVID-19 — курильщикАмериканские биологи создали модель дыхательных путей из стволовых клеток, чтобы узнать, как SARS-Cov-2 воздействует на организм инфицированного курильщика. Результаты неутешительны: вредная привычка способствует увеличению риска тяжелого течения заболевания поскольку она способствует блокированию активности интерферонов. Эти белки выделяются клетками организма в ответ на вторжение патогена, а табачный дым снижает реакцию дыхательных путей на них. Ученые заявили, что курение приводит к трехкратному увеличению количества клеток, инфицированных вирусом.Это далеко не первое убедительное доказательство тому, что миф о защитных свойствах табачного дыма очень опасен. В конце июня ВОЗ опубликовала обзор рецензированных исследований, в которых так или иначе оценивалась роль никотина в тяжести заболевания, сделав однозначный вывод: курильщики подвергают себя повышенному риску во время пандемии. В обзоре указывается, что до 18,5% госпитализированных с COVID-19 регулярно курят.Позже ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (The University of California), оценили риск тяжелого течения инфекции среди с учетом различных факторов среди молодежи 18-25 лет. Выяснилось, что каждый почти третий участник исследования (32%) с медицинской точки зрения имеет повышенный риск тяжелых осложнений и смертности от COVID-19 в случае заражения. Когда исследователи исключили из анализа курильщиков, процент уязвимых к инфекции молодых людей уменьшился вдвое до 16%.Стоит ли бросать курить прямо сейчас?Отказ от курения всегда создает дополнительный стресс, однако этот тот самый случай, когда стоит набраться терпения и распрощаться с этой вредной привычкой. Даже при наличии впечатляющего курительного стажа вы можете довольно быстро улучшить состояние своего здоровья. По данным Американской легочной ассоциации (ALA) уровень углекислого газа в крови восстанавливается до нормы всего через 12 часов, проведенных без сигарет. Функции легких значительно улучшаются через несколько месяцев, а в течение года риск развития ишемической болезни сердца уменьшается вдвое.Официальный сайт Американского онкологического общества предлагает следующую временную шкалу жизни после курения:через 15 минут снижается артериальное давление, падает частота сердечных сокращений.через 12 часов нормализуется уровень угарного газа в крови.через 2 недели-3 месяца улучшаются кровообращение и функция легких.через 1-9 месяцев уменьшаются одышка и кашель.через 1 год риск инфаркта уменьшается на 50%.через 5 лет вдвое уменьшается риск многих видов рака.через 10 лет риск умереть от рака легкого становится в два раза меньше, чем у курильщика.через 15 лет риск инфаркта становится практически как у никогда не курившего человека.А еще после отказа от табака становится приятнее вкус еды, дыхание становится свежее, одежда и волосы пахнут лучше, а также не приходится постоянно думать, как бы покурить, если находишься в зоне для некурящих. Просто взвесьте все риски от курения и преимущества отказа от этой привычки.