Врачи объяснили преимущества холодного кофе для здоровья

Кофе, который заваривается холодной водой, обладает рядом преимуществ, делающих его употребление более выгодным для здоровья, чем питье традиционного горячего напитка.О преимуществах холодного кофе для здоровья рассказали в программе о здоровье врачи Елена Малышева и Андрей Продеус. Малышева уточнила, что, говоря о холодном кофе, они имеют в виду напиток, который готовится по технологии «колд брю».«Я хочу подчеркнуть, что холодный кофе – это не остывший кофе, который был горячим, и не кофе со льдом, а кофе, заваренный холодной водой», - заметила доктор медицинских наук.Врачи объяснили, что такой напиток содержит по сравнению с горячим меньше кофеина (почти на треть), и его стимулирующий эффект проявляется слабее. Другое его преимущество – содержание полифенолов, предотвращающих слипание кровяных клеток и вместе с этим – тромбов. Горячий кофе таких соединений не содержит.Помимо того, холодный кофе проявляет менее выраженное мочегонное действие, а зубная эмаль из-за него не подвергается такому потемнению, как от горячего. Вдобавок, обладая более мягкими вкусовыми свойствами, он требует меньше сахара.