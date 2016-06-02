«Как же бесит»: почему от негромкого звука взрывается мозг

Мизофония – расстройство эмоционального восприятия совершенно обычных звуков. Если проще, при этом нарушении человек плохо переносит определенные звуки, которые повсеместно сопровождают нас. Это состояние – не официальный диагноз, многие люди, включая врачей, просто не знают о нем. Впервые выделить его в качестве самостоятельного расстройства предложили в 2001 году.Точных сведений о глобальной распространенности мизофонии нет. Немногочисленные исследования показывают, что ее умеренные или тяжелые проявления можно обнаружить у 6-20% людей (1, 2). Обычно она появляется в детском возрасте, около 12 лет.Что чувствуют при мизофонииЧаще всего люди остро реагируют на звуки еды, жевание, питья, которые производят окружающие. Также это могут быть звуки обрезания ногтей, дыхания, кашля, свиста, сморкания и другие. Эти звуки не кажутся громкими или резкими большинству людей, но очень слышны людям с проблемой. Раздражающими обычно являются не одиночные, а повторяющиеся звуки.При триггерных звуках люди, страдающие мизофонией, могут ощущать гнев, отвращение, тревожность. В некоторых случаях это может быть плохо контролируемая ярость с сильным желанием избежать этой ситуации. Так описывает свои ощущения, чем-то похожие на паническую атаку, 18-летняя девушка с тяжелой мизофонией:«Мое сердце начинает колотиться. У меня есть два вида реакций. Я либо плачу, либо просто становлюсь очень злой. Это действительно сильное ощущение. Я имею в виду, что чувствую, будто сейчас умру».Поскольку раздражающие таких людей звуки очень распространены, мизофония может приводить к социальной изоляции. Описаны попытки суицида на фоне этого расстройстваОткуда берется мизофония?Этот вопрос изучен плохо. Некоммерческая организация «Институт мизофонии» указывает, что расстройство чаще развивается у людей с повышенной тревожностью, находящихся под влиянием стресса, на фоне навязчивого поведения. Чаще оно появляется как реакция на повторяющиеся звуки, которые издают родители. Похоже, важную роль в развитии расстройства играет необходимость слушать триггерные звуки без возможности уйти. Изредка главным триггером при мизофонии являются движения, которые и сопровождают определенные звуки.Исследование 2017 года обнаружило роль островковой коры (островка) головного мозга в механизмах мизофонии. Этот отдел головного мозга играет роль в эмоциональных реакциях (гнева, отвращения). Кроме того, он обеспечивает в мозге координацию сигналов, которые поступают в него снаружи (например, в виде звуков) и из различных органов (от сердца, легких, и так далее). Оказалось, что островок в ответ на тригерные звуки передает возбуждение в другие отделы мозга, в том числе, в отвечающие за долгосрочную память и эмоции.В 2021 году ученые выяснили, что у людей с мизофонией есть сильная функциональная связь между участками коры головного мозга, которые отвечают за движения лица и за восприятие звуков. Они предполагают, что это связь приводит к активации так называемых двигательных «зеркальных нейронов», которая в норме активируются, чтобы человек мог в уме воспроизвести чужие движения.«Мы думаем, что у людей с мизофонией происходит невольная чрезмерная активация зеркальной системы, что приводит к ощущения, что звуки, которые делают другие люди, как бы внедряются в их тело, независимо от их желания», – объяснил возможный механизм расстройства доктор Сухбиндер Кумар (Sukhbinder Kumar) из Ньюкаслского университета.Что помогает при мизофонииКрупный анализ научной литературы, проведенный в 2018 году, показал, что методов лечения этого расстройства с доказанной эффективностью не существует. Однако «Институт мизофонии» указывает, что при этом расстройстве может помочь когнитивно-поведенческая терапия и определенный вид гипнотерапии.Новые открытия связи между мизофонией и двигательными нейронами дают ученым идеи для разработки новых методов лечения.«Любопытно, что некоторым людям с мизофонией легче переносить симптомы, подражая действиям, которые производят триггерные звуки. Возможно, это возвращает ощущение контроля ситуации», – объяснил Кумар. Вероятно, новые методы терапии будут включать определенные движения или воздействие на двигательные отделы мозга.