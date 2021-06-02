Продукты, которые лучше не замораживать в морозилке

Мы живем в век, когда не грешно потреблять полуфабрикаты и замороженные продукты. Это позволяет продукту дольше сохранять свою свежесть. Ведь замороженное мясо можно хранить в морозилке до одного года, а ягоды и фрукты - от 8 до 12 месяцев.Однако имеются некоторые продукты, которые лучше даже не пытаться замораживать, так как их вкусовые и качественные характеристики будут существенно испорчены. Подробнее об этом расскажем в нашем материале.Готовые макароныКогда вы помещаете макароны в морозилку, то ничего хорошего из этого не выйдет. Это будет неаппетитное блюдо, которое будет невозможно есть. Если же такая необходимость возникла, то замораживайте не до конца готовые макароны, а перед помещением в морозилку добавьте в них оливковое масло, чтобы они не слиплись.Напитки в банкахРечь про алюминиевые банки. Это приведет к тому, что жидкость расширится, порвет емкость и напиток выльется наружу, испортив все, что находится в морозилке и ее саму.Торты и пирожные с посыпкойПирожные, торты и другие десерты с крошкой сверху не стоит замораживать. Ведь из-за этого они станут влажными, а значит мягкими. В итоге качество продукта будет испорчено.Желатиновые блюдаЖелатин после разморозки становится кристаллизованным. В итоге никакого вкуса, формы и свойств желатинового продукта.СоусыЛюбые подливки и соусы не станут лучше, если их заморозить. Если в продукте есть мука или кукурузный крахмал, то после заморозки случится их расслоение. Лучше всего соусы хранить в холодильнике, а не в морозилке. Но срок годности готового продукта составляет не больше одной недели.Яйца в скорлупеВ яйце около 76 процентов воды. Поэтому если его заморозить, то скорлупа способна лопнуть, а внутрь проникнут бактерии с поверхности скорлупы.АвокадоАвокадо потеряет свою кремовую нежную текстуру. Идеально хранить не больше 2 дней в герметичной упаковке в холодильнике.Картофельное пюреТолько в самой крайней ситуации можно заморозить данный продукт. После заморозки вкус и качество блюда потеряется. Не рискуйте и все будет прекрасно.