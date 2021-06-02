Продукты, которые лучше не замораживать в морозилке
Однако имеются некоторые продукты, которые лучше даже не пытаться замораживать, так как их вкусовые и качественные характеристики будут существенно испорчены. Подробнее об этом расскажем в нашем материале.
Готовые макароны
Когда вы помещаете макароны в морозилку, то ничего хорошего из этого не выйдет. Это будет неаппетитное блюдо, которое будет невозможно есть. Если же такая необходимость возникла, то замораживайте не до конца готовые макароны, а перед помещением в морозилку добавьте в них оливковое масло, чтобы они не слиплись.
Напитки в банках
Речь про алюминиевые банки. Это приведет к тому, что жидкость расширится, порвет емкость и напиток выльется наружу, испортив все, что находится в морозилке и ее саму.
Торты и пирожные с посыпкой
Пирожные, торты и другие десерты с крошкой сверху не стоит замораживать. Ведь из-за этого они станут влажными, а значит мягкими. В итоге качество продукта будет испорчено.
Желатиновые блюда
Желатин после разморозки становится кристаллизованным. В итоге никакого вкуса, формы и свойств желатинового продукта.
Соусы
Любые подливки и соусы не станут лучше, если их заморозить. Если в продукте есть мука или кукурузный крахмал, то после заморозки случится их расслоение. Лучше всего соусы хранить в холодильнике, а не в морозилке. Но срок годности готового продукта составляет не больше одной недели.
Яйца в скорлупе
В яйце около 76 процентов воды. Поэтому если его заморозить, то скорлупа способна лопнуть, а внутрь проникнут бактерии с поверхности скорлупы.
Авокадо
Авокадо потеряет свою кремовую нежную текстуру. Идеально хранить не больше 2 дней в герметичной упаковке в холодильнике.
Картофельное пюре
Только в самой крайней ситуации можно заморозить данный продукт. После заморозки вкус и качество блюда потеряется. Не рискуйте и все будет прекрасно.
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