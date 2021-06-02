Обруч или хулахуп: что может дать его кручение?

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Кручение обруча является вполне серьезной тренировкой.В Европе во время пандемии вспыхнул интерес к хулахупу, что вполне объяснимо: обруч помогает тренироваться дома.Что может дать кручение обруча. Ученый и спортсмен, профессор Ларс Донат из Немецкого спортивного университета Кельна констатирует, что хулахуп является «низкопороговым тренировочным устройством», и подчеркивает: целенаправленные тренировки с ним очень полезны.«Исследования показывают, что занятия с кручением обруча в течение нескольких недель могут увеличить силовую выносливость кора и заметно уменьшить количество жира в нижней части живота», - говорит эксперт.По словам ученого, крутя обруч, мы тренируем следующие группы мышц: пресса, спины, ягодиц, бедра.Обруч – убийца калорий. Наибольшую пользу от кручения обруча получают самые выносливые. Согласно исследованию Университета Ватерлоо, хулахуп при правильном использовании становится настоящим сжигателем жира. Если крутить обруч в течение часа, это позволяет сжечь до 400 килокалорий.Как сделать талию уже. В том же исследовании Университета Ватерлоо ученые регулярно измеряли показатели группы участников, тренировавшихся с хулахупом на протяжении шести недель. Результаты оказались следующими: за это время испытуемые потеряли в среднем 3,4 сантиметра в талии, а в бедрах – 1,4 сантиметра. Неплохая мотивация, чтобы встать с дивана и попытаться привести себя в форму.Как начать. Профессор Ларс Донат советует начинающим заниматься с обручем не больше 10-15 минут в день по принципу интервальных тренировок. Это значит, что вы крутите обруч от 30 до 45 секунд, затем делаете короткую паузу. Всего должно быть 15 таких коротких серий.Также новичкам лучше выбирать не слишком массивные и тяжелые обручи, тогда как более опытные могут тренироваться с аксессуарами, имеющими утяжеление. Также можно крутить обручи разного веса и толщины попеременно.Совет специалиста: приобретая обруч, выбирайте тот, что доходить до пупка, когда стоит на земле.