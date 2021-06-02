Рентген покажет, нужны ли нам статины

Врачи до сих пор полагаются на обычные тесты по измерению уровня холестерина в деле назначения лекарств из категории статинов. И вот теперь оказалось, что для этого существует более аккуратный способ - рентгеновское обследование.Анализ крови на уровень холестерина или жира является частью обычной диспансеризации. Если анализ показывает уровень выше 5 ммоль/литр, то врач может предложить принимать статины. Это связано с тем, что холестерин способен отлагаться в артериях, сужать их и тем самым увеличивать риск инфарктов и инсультов. Всё это происходит в обычной медицинской практике, но теперь её предлагают изменить.Эксперты опасаются, что тесты на уровень «хорошего» или «плохого» холестерина не дают адекватной картины здоровья человека в целом. Также появляется всё больше доказательств того, что для понимания ситуации с самочувствием пациентов и того, нужны ли статины, нужны другие исследования. Они позволят предупредить развитие болезней сердца еще до появления характерных симптомов. Одним из таких методов более точной диагностики является рентгеновское исследование артерий.С его помощью можно проверить наличие отложений кальция, скапливающихся в жировые бляшки, из-за которых отвердевают кровеносные сосуды сердца. Обычные анализы крови могут показать количество циркулирующего в кровотоке холестерина, но тест на кальций более полезен для определения этих отложений в качестве маркеров будущих болезней сердца и инсультов. Вот поэтому рентген и является более надежным инструментом определения необходимости выписки статинов.