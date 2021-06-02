Рентген покажет, нужны ли нам статины
Анализ крови на уровень холестерина или жира является частью обычной диспансеризации. Если анализ показывает уровень выше 5 ммоль/литр, то врач может предложить принимать статины. Это связано с тем, что холестерин способен отлагаться в артериях, сужать их и тем самым увеличивать риск инфарктов и инсультов. Всё это происходит в обычной медицинской практике, но теперь её предлагают изменить.
Эксперты опасаются, что тесты на уровень «хорошего» или «плохого» холестерина не дают адекватной картины здоровья человека в целом. Также появляется всё больше доказательств того, что для понимания ситуации с самочувствием пациентов и того, нужны ли статины, нужны другие исследования. Они позволят предупредить развитие болезней сердца еще до появления характерных симптомов. Одним из таких методов более точной диагностики является рентгеновское исследование артерий.
С его помощью можно проверить наличие отложений кальция, скапливающихся в жировые бляшки, из-за которых отвердевают кровеносные сосуды сердца. Обычные анализы крови могут показать количество циркулирующего в кровотоке холестерина, но тест на кальций более полезен для определения этих отложений в качестве маркеров будущих болезней сердца и инсультов. Вот поэтому рентген и является более надежным инструментом определения необходимости выписки статинов.
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