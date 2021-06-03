Сухость во рту: главные причины и способы борьбы

Состояние, вызывающее сильный дискомфорт.Слюна защищает нашу ротовую полость от размножения определенных видов бактерий, которые в свою очередь превращают остатки пищи в компоненты с неприятным запахом. И это далеко не единственная функция слюны. Однако какие факторы могут повлиять на нарушение ее выделения и появление сухости во рту.Ксеростомия или сухость во рту — это патологическое состояние, при котором происходит нарушение, а возможно и полное прекращение выработки одной из важных жидкостей нашего организма — слюны. Также не является исключением когда слюна меняется в своем составе, что также влияет на ее функции.Какие дополнительные симптомы возникают на фоне ксеростомии?Ощущение жажды.Необходимость в постоянном употребление воды и увлажнении ротовой полости.Неприятный запах изо рта.Трещины вокруг рта.Сухость во рту, горле; сухие губы и глаза.Частое мочеиспускание.Трудности при глотании и пережевывании пищи (дисфагия).Возникшие симптомы в свою очередь вызывают ряд осложнений. В результате снижения антибактериальной функции, патогенные микроорганизмы вызывают развитие кариеса, разрушения и впоследствии выпадение зубов, стоматит, отрыжку, рвоту.Какие факторы влияют на появление сухости во рту?Типичной внешней причиной данного ощущение является дыхание ртом, например из-за нарушения носового дыхания. Также на процесс увлажнения слизистой может повлиять недостаточное продуцирование слюны. Это важный фактор не только когда мы едим. Зубы должны постоянно увлажняться слюной, это дает возможность останавливать рост грамотрицательных бактерий (антибактериальная функция), обеспечивать поступление фтора из нее для укрепления эмали.На нарушение выработки слюны могут повлиять следующие состояния:курение;прием определенных лекарственных препаратов (диуретики, антидепрессанты, антигистаминные);возрастной фактор (у пожилых людей);наличие в анамнезе сахарного диабета, нефрита;постоянное нахождение в стрессе;обезвоживания организма или недостаточное количество употребления жидкости;химиотерапия в онкобольных;анемия;авитаминоз;климакс;хронические заболевания ЖКТ (гепатит, холецистит);патологии щитовидной железы (гипотиреоз).Можно сделать вывод, что причин для сухости в полости рта достаточно много. Не стоит исключать и физиологический фактор, когда продуцирование слюны нарушается вследствие длительного голодания, сухого воздуха в помещении, чувство страха. Эти состояния являются временными, соответственно и сухость во рту исчезнет самостоятельно.ТактикаКонечно, в случае развития сухости в полости рта на длительной основе, откладывать визит к врачу не стоит. Так диагноз будет устанавливаться на основе данных анамнеза и сопутствующих жалоб. Дополнительно проводится УЗИ слюнных желез, лабораторные анализы крови и мочи, исследование функционирования слюнных желез (рентгенография с контрастом больших слюнных желез) и скорости выделения слюны (сиалометрия).Относительно возникновения вопроса, к какому врачу сначала обратиться, то целесообразным будет посетить своего семейного врача. Он будет устанавливать причины нарушения, то есть вызвано ли это стоматологическими патологиями. Если нет, пациент будет отправляться на консультацию к узким специалистам, например к гастроэнтерологу, эндокринологу и др.Тактика лечения в первую очередь будет направлена ??на устранение основного заболевания. Далее врач будет назначать медикаментозные препараты, которые имеют стимуляционное действие и влияют на повышение выделения слюны слюнными железами. Заметим, что оральные препараты могут заменяться на лекарственные средства в виде леденцов или зубных паст.В некоторых случаях применяют заменители слюны, которые в виде спреев или гелей наносятся на слизистую оболочку ротовой полости.Какие методы помогут исключить вероятность развития сухости во рту?Прохождение профилактических осмотров, что позволит вовремя выявить нарушения, которые могут стать причиной ксеростомии.Регуляция влажности воздуха в помещении.Отказ от вредных привычек (алкоголь и курение).Правильное питание с ограничением слишком острой и соленой пищи.Соблюдение водного баланса, с ограничением сладких газированных напитков.