В "безобидных" чайных пакетиках скрываются красители, ароматизаторы и пыль

Чайные пакетики стали одной из самых распространенных форм выпуска чая, но качество такого продукта может быть очень разным. Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала корреспондентам сетевого издания Nation News, что может скрываться в "безобидных" чайных пакетиках."Если говорить о тех чаях, которые продаются в пакетиках, то в их составе могут быть не очень, мягко говоря, полезные вещества. Однозначно, там присутствуют красители, ароматизаторы, а также вкусовые добавки и просто пыль", — сказала Тихонова.Что может дать организму напиток, в котором так много посторонних веществ? Это дискуссионный вопрос, но очевидно, что употребление некачественного чая в пакетиках не приносит той пользы, которую дает натуральный качественный листовой чай. "Зрительно вам кажется, что это чай, но в составе такого напитка нет полезных и важных для организма веществ. Вот что можно сказать о чае в пакетиках", — добавила эксперт.Елизавета Тихонова отметила, что даже если рассуждать исключительно в технической плоскости, то трудно представить, откуда у производителей чая в пакетиках есть такие колоссальные объемы осыпи. Некоторые производители смешивают чай разных сортов, но это сегодня редкость. "Я неоднократно участвовала в крупных дегустациях, а также посещала выставки. Многие чаи в пакетиках, которые сегодня продаются в магазинах, вообще не имеют никакого отношения к чаю", — заключила специалист.