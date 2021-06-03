Курение родителей до зачатия ребенка повышает риск заболеваний органов дыхания у потомков

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Курение родителей до зачатия ребенка может провоцировать развитие болезней органов дыхания у детей. Исследование по теме, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", появилось в журнале European Respiratory Journal.Внешние факторы, которые воздействуют на взрослого человека, не могут изменить его ДНК, поэтому принято считать, что наследственные болезни не связаны с вредными привычками родителей. Однако в последние годы ученые начали лучше понимать роль эпигенетических изменений — то есть, наследуемых изменений активности генов во время роста и деления клеток.Эпигенетика может играть существенную роль, когда речь идет о воздействии вредных привычек родителей на здоровье потомков — говорят зарубежные ученые, которые опубликовали научную работу по теме. Выяснилось, что дети, отцы которых курили еще в подростковом возрасте, чаще предрасположены к болезням органов дыхания. У таких детей, в частности, снижены показатели дыхания — то есть, например, объем выдыхаемого воздуха."С момента начала внутриутробного развития и до подросткового изменения организма люди особенно восприимчивы к вредным внешним факторам, которые могут провоцировать эпигенетические изменения. То есть, если ваши родители курили в подростковом возрасте, то это может быть причиной ваших проблем с легкими", — отмечают ученые.