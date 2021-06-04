Названа оптимальная норма воды для людей разного возраста

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Не забывайте пить воду.Вода крайне необходима организму человека для нормального функционирования всех органов и систем. Вот только каждому человеку требуется разное количество жидкости в зависимости от его возраста, веса, пола и образа жизни.Многие люди пьют изо дня в день недостаточное количество жидкости и даже не осознают этого. А ведь и незначительное обезвоживание негативно отражается на здоровье. Поэтому так важно знать, сколько воды в сутки нужно потреблять каждому конкретному человеку, считает Joinfo.com.Сколько воды нужно вашему организму?Суточная потребность в жидкости у всех разная. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) предлагает следующие рекомендации по потреблению питьевой воды:Младенцы (6-12 месяцев) — 0,8-1,0 литр или около 3-4 стаканов;Дети (1-2 года) — 1,1-1,2 литра или около 5 стаканов;Дети (2-3 года) — 1,3 литра или около 5,7 стакана;Дети (4-8 лет) — 1,6 литра или около 7 стаканов;Мальчики (9-13 лет) — 2,1 литра или около 9 стаканов;Девочки (9-13 лет) — 1,9 литра или около 8,3 стакана;Взрослые мужчины (старше 14 лет) — 2,5 литра или около 11 стаканов;Взрослые женщины (старше 14 лет) — 2,0 литра или около 9 стаканов.Однако следует учитывать, что около 20-30% воды необходимо получать вместе с потребляемыми пищей и напитками. Вот некоторые из продуктов, которые являются идеальным источником жидкости:огурец на 96 процентов состоит из воды;листовой салат – на 96 процентов;красные помидоры – на 94 процентов;клубника – на 92 процента;арбуз – на 92 процента;персики – на 88 процентов;ананас – на 87 процентов;яблоки – на 84 процента.Количество воды, необходимое вашему организму, также зависит от определенных условий:Место проживания. Если вы живете в более жарком, сухом, влажном климате, в горах или на большой высоте, вашему организму потребуется больше воды.Рацион питания. Если вы ежедневно потребляете много кофе или напитков с кофеином, организм может терять дополнительную жидкость из-за учащенного мочеиспускания. А если вы не едите достаточное количество пищи с большим содержанием воды, но предпочитаете соленые, острые или сладкие блюда, ваше тело нуждается в дополнительной гидратации.Погодные условия. В жаркое время года организм каждого человека требует больше воды, чем в более прохладные месяцы.Уровень физической активности. Тем, кто ведет активный образ жизни и регулярно ходит на тренировки, нуждаются в большем количестве жидкости, чем те, кто основную часть своего дня проводит в сидячем положении.Состояние здоровья. Некоторые заболевания могут привести к дополнительной потере жидкости, поэтому пациентам нужно пить больше воды, чтобы восстановить ее запасы и предотвратить обезвоживание.Масса тела. Чем больше весит человек, тем выше потребности его организма в жидкости.Беременность и кормление. Если вы вынашиваете ребенка или кормите малыша, ваш организм нуждается в большем потреблении воды.Как рассчитать оптимальное количество воды?Сделать такой расчет довольно просто:1. Определите свой вес.2. Умножьте свой вес на 0,033. Полученный результат – это и будет количество дневной нормы потребления воды в литрах.3. Если вы занимаетесь спортом, то необходимо дополнительно выпивать 340 миллилитров воды на каждые 30 минут тренировки.Например:1. Ваш вес 60 килограммов.2. Вычисляем — 60 * 0,033 = 2 литра.3. Дополнительно на 60 минут ежедневных упражнений: 340 * 2 = 680 миллилитров.4. Общее количество потребляемой воды составит: 2 литра + 680 миллилитров = 2,68 литра.