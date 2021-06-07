Названы продукты, которые лучше не брать на пикник
Именно эти продукты диетологи не рекомендуют брать с собой. Например, салаты, которые заправляются майонезом или сметаной, уже по пути на природу могут испортится, что сделает их употребление крайне опасным. Также не стоит брать с собой колбасу и мягкие сыры, поскольку они в считанные минуты портятся при воздействии солнечных лучей.
Специалисты также советуют не покупать готовые замаринованные мясо и рыбу, поскольку в крупных торговых сетях при их изготовлении используют продукты плохого качества. Лучше самостоятельно замариновать мясо в домашних условиях.
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