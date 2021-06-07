Названы продукты, которые лучше не брать на пикник

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В первые дни лета многие предпочитают выбираться на природу, чтобы хорошо провести время и отдохнуть. Обычно на таких пикниках готовят мясо на открытом огне. Однако медики рекомендуют не слишком нагружать пищеварительную систему остальными тяжелыми продуктами, например, хлебобулочными изделиями, салатами и сладостями.Именно эти продукты диетологи не рекомендуют брать с собой. Например, салаты, которые заправляются майонезом или сметаной, уже по пути на природу могут испортится, что сделает их употребление крайне опасным. Также не стоит брать с собой колбасу и мягкие сыры, поскольку они в считанные минуты портятся при воздействии солнечных лучей.Специалисты также советуют не покупать готовые замаринованные мясо и рыбу, поскольку в крупных торговых сетях при их изготовлении используют продукты плохого качества. Лучше самостоятельно замариновать мясо в домашних условиях.